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Tatar, “Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" ve yeni yıl etkinliğine katıldı. 

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:40
Tatar, “Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aramızdaki kültürel, ekonomik ve sosyal bağların her türlü insanlık ilişkisiyle geliştirilmesini ve siyasi anlamda da taçlandırılmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Girne'de, Azerbaycan Devlet Diaspora Fondu ile Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ortaklığında düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra; Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycanlı ünlü besteci Prof. Dr. Cavanşir Guliyev, sanatçı Nigar Muradova, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.


“BİZ, BÜYÜK BİR MİLLETİN EVLATLARI OLARAK ELBETTE BİR MİLLETİZ, ÜÇ DEVLETİZ”
Tatar, konuşmasında, böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.
“Değerli kardeşlerim, sizi gördüğümde içimde hep bir heyecan oluşur çünkü bu milli meseleler, hep heyecanla alakalıdır" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

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"Eğer bu coşkuyu, heyecanı hissetmezseniz ve bunu yaşayamazsanız insanları inandıramazsınız, kitleleri arkanızdan koşturamazsınız. Biz, büyük bir milletin evlatları olarak elbette bir milletiz, üç devletiz. Bayraklarımız; bağımsızlığımızın, gücümüzün ve bütün dünyadaki Türklerin bir özgürlük meşalesi ve ifadesidir. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyorum. Sizin Karabağ zaferiniz, bizim de zaferimizdi."
Kıbrıs Türklerinin  çok acı çektiğini vurgulayan Tatar, bu süreçte yılmadıklarını ve Anavatan Türkiye'ye güvendiklerini söyledi.


“BEN BİLİYORUM Kİ AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZ BİZE YÜREKTEN BAĞLIDIR”
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz'de Türk milletinin bir devleti ve temsilcisi olduğunun altını çizerek tüm Azerbaycan halkına selamlarını iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü de kutlayan Tatar; "Onun, KKTC ile ilgili mutlaka yakın tarihte bize bir mesajı olacaktır" dedi.
Tatar, "Ben biliyorum ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize yürekten bağlıdır. Dünyanın neresinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile buluştuysam, onların kalplerinin bizimle bizim kalplerimizin de onlarla olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etmiştir” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 27.12.2021 11:45
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