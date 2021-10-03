Tatar Drag etkinliğini izledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılan yarışın ikinci gününe katılan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası bir spor faaliyeti olan drag yarışlarına katılan ve yeteneklerini sergileyen gençleri ve yarışı düzenleyenleri kutladı.

Tatar, yarışların düzenlenmesine maddi manevi emek veren herkesi tebrik ederek, bu gibi spor etkinliklerinin ülkenin bir tanıtım faaliyeti olduğuna işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca şu anda kullanılan drag pistinin geçici olarak kullanıldığını, drag yarışları için pist altyapısı sağlanması konusunu gerekli makamlarla görüşeceğini söyledi.