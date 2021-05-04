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Tatar: “Dr. Küçük’ün yaktığı meşale sönmeyecek”

04 Mayıs 2021 Salı 18:15
Tatar: “Dr. Küçük’ün yaktığı meşale sönmeyecek”
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CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. FAZIL KÜÇÜK VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
TATAR: “DR. KÜÇÜK’ÜN YAKTIĞI MEŞALE SÖNMEYECEK”
“RUM TARAFININ ANLADIĞI BİZİM ANLADIĞIMIZ TARZDA BİR FEDERASYON DEĞİL”
“İKİ EGEMEN DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÇÖZÜMLE BÖLGEDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILABİLİR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni inşa edilmekte olan havaalanına Hükümetin de onayıyla Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin değerlendirilebileceğini, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirtti. Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindekileri kabul ederek görüştü. 
Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cenevre’de yapılan 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede Türk tarafının tarihi bir adım attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon tezinin Kıbrıslı Türkler açısından barındırdığı tehlikelerin altını çizdi.
“CENEVRE’DE OYUN BOZULMUŞTUR”
AB içerisinde tek egemenliği bulunan bir federal yapının, Kıbrıs Türklerinin Rum tarafının hâkimiyeti altına girmesi anlamı taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının anladığı bizim anladığımız tarzda bir federasyon değildir. Cenevre’de oyun bozulmuştur” dedi.
“ANASTASİADİS’İN SÖYLEMİNDE SİNSİ BİR MESAJ BULUNUYOR”
Rum liderin, Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı” olarak tanımladığı konuşmayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in bu söyleminde sinsi bir mesaj bulunduğunu ve bu söylemin yakışıksız olduğunu vurguladı.
“BU ZİHNİYETLE NASIL BİR ANTLAŞMA YAPILACAK?”

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Anastasiadis’in 1 Nisan’da yaptığı ve “Kıbrıs’ın bir Helen adası, EOKA’nın Kıbrıs’ın bağımsızlığının kahramanları” olduğunu öne sürdüğü açıklamaya da değinerek “Bu zihniyetle nasıl bir anlaşma yapılacak?” diye soran Tatar, yan yana yaşayan, iki egemen devletin iş birliğini öngören çözümün önemine değindi.
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNDE DE MEMNUNİYET YARATTI”
Kıbrıslı Türklerin liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün bu günlere gelinmesinde oynadığı önemli rolün, toplumsal dayanışma ve milli şuura yaptığı katkıların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yapmış olduğu faaliyetleri yakinen takip ettiğini söyledi. 
Yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirten Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.
Hükümetin onayıyla yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin değerlendirilebileceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin dünyaya açılan penceresine Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesiyle ilgili olarak dünyaya güçlü bir mesaj olacağını ifade etti. 
“KIBRISLI TÜRKLERİN EGEMENLİĞİ TARİHTEN GELEN BİR HAK”
Dr. Küçük’ün yaktığı meşale ile bugün Kıbrıslı Türklerin egemen bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, iki egemen devletin iş birliğini öngören çözümle bölgede önemli başarılara imza atılabileceğine dikkat çekti.
KKTC’nin statüsü ve öneminin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından yükseldiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinin tarihten gelen bir hak olduğunun ve tartışma konusu olamayacağının altını çizdi.
MEHMET KÜÇÜK, HAVAALANINA DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN İSMİNİN VERİLMESİNİ GEREKÇELERİYLE TALEP EDEN MEKTUP SUNDU
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük de gerçekleştirdiği konuşmada, vakfın faaliyetleri ve sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesini gerekçeleriyle talep eden mektupla birlikte vakfın yayını olan kitapları sundu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 04.05.2021 18:42
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