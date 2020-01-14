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Tatar: “Dr Küçük'ün verdiği hizmetler asla unutulmamalı”

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm  yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Tatar: “Dr Küçük'ün verdiği hizmetler asla unutulmamalı”

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm  yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

14 Ocak 2020 Salı 13:55
Tatar: “Dr Küçük'ün verdiği hizmetler asla unutulmamalı”

 Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, gelinen aşamada Kıbrıs Türk Halkı için en doğru olanın, macera aramak yerine devletini yaşatmak ve ekonomik kalkınmayı yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu vurguladı.
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ü 36’ncı ölüm yıldönümünde rahmetle andıklarını belirterek, O’nun, “ bilmeliyiz ki haklar verilmez; ancak büyük bir gayret, çalışma ve yorulmak bilmez bir mücadele ile elde edilir” sözlerinin kendileri için rehber niteliğinde olduğunu kaydetti.
Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm  yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 
“Önderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü 15 Ocak 1984’te kaybettik. Yani Halk olarak bağımsızlık ilanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurmamızın üzerinden 2 ay geçtikten sonra onu ebediyete uğurladık.
Rahmetli liderimizin Devletimizin kuruluş günü olan 15 Kasım 1983’te  Meclis önünde toplanan mahşeri kalabalık arasında gazetecilere çok hasta haliyle ‘ bugünü de gördüm ya artık ölsem de gözüm arkada kalmayacaktır’ demesi çok anlamlıdır.
Bizler bugünlere işte böylesi inançlı, kararlı liderlerle geldik.”
Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın İngiliz koloni idaresi altında başlayan kurtuluş mücadelesinin en önemli şahsiyeti, birleştiriciliği, halkçılığı ile en önde gelen lideri olduğuna işaret eden Tatar, O’nun, gazeteci, toplum lideri, Cumhurbaşkanı Muavini, Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak verdiği hizmetlerin asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. 

“KARŞIMIZDAKİLER HALA BİZİM HAKLARIMIZI GASP ETMEK PEŞİNDE”

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“Verdiğimiz mücadeleyi, yaşadıklarımızı unutur olmayacak hayallere dalarsak bedelini ağır öderiz” diyen Tatar, mesajında şunları kaydetti: 
“Biz Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı bir uzlaşma, işbirliği istiyoruz ancak karşımızdakiler hala bizim haklarımızı gasp etmek peşindedir.
Gelinen aşamada, Kıbrıs Türk Halkı için en doğru olan, macera aramak yerine Devleti’mizi yaşatma, ekonomik kalkınmayı yüksek seviyeye çıkarmaktır.
Dolayısı ile yapmamız gereken Doktor Fazıl Küçük liderliğinde açılan yoldan yürümektir.
Onun, ‘ Kıbrıs Türkü ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Bilmeliyiz ki haklar verilmez; ancak büyük bir gayret, çalışma ve yorulmak bilmez bir mücadele ile elde edilir’ sözleri bizim için rehber olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle Dr. Fazıl Küçük’ü en kalbi duygular ve rahmetle anıyorum”.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 17:17
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarDr Küçük ölüm Yıldönümü
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