banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakit, empati yapma zamanıdır
Vakit, empati yapma zamanıdır
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Farelerdeki artış ve tifüs ile mücadelemiz
Farelerdeki artış ve tifüs ile...
Hiç böyle baktınız mı?
Hiç böyle baktınız mı?
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa’da trafik kazası
Kapat

Tatar: “Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile biraraya geldi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:40
Tatar: “Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir”
banner337

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik saldırılar ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması talimatını verdiğini belirterek, “Ulusal liderimize sahip çıkıyoruz. Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir” dedi.
Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin ve ulusal direnişin Dr. Fazıl Küçük’ün gösterdiği liderlik ve cesaretle ve halkı örgütlemesiyle 1930’lu yıllardan itibaren başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak kendi lideri ve Türk Mukavemet Teşkilatı ile bu coğrafyada verilen mücadeleyle bir devlet sahibi olduğunu tüm dünya ile paylaştığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları ifade etti:

banner341
“Böyle hadsizlere de meydanı hiçbir zaman boş bırakmayacağız. KKTC Cumhurbaşkanı olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başsavcılık’a gerekli soruşturma ve gerekli ceza işlemlerinin yapılması için gerekenin yapılmasını ifade ettim. Bir kez daha liderimizi rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaktır.”
Mehmet Küçük ise konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan saldırılar konusunu ele aldığı ve kendilerini ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Küçük, “Halkımız, siyasi görüşü ne olursa olsun Dr. Fazıl Küçük’e sahip çıkmıştır” dedi.  

 

banner360
Son Güncelleme: 07.04.2021 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: “Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır”
Oğuz: “Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır”
Atakan: “Acil likit kaynak ihtiyacı var”
Atakan: “Acil likit kaynak ihtiyacı var”
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim