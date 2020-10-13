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Tatar, DP'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Ersin Tatar, Demokrat Parti'ye (DP) ziyaret gerçekleştirdi. 

13 Ekim 2020 Salı 17:18
Tatar, DP'yi ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Ersin Tatar, Demokrat Parti'ye (DP) ziyaret gerçekleştirdi. 
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun kapıda karşıladığı Tatar'a, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner eşlik etti. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destek talep etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de yer aldı. 
Görüşme sonrası basına açıklama yapan Tatar, görüşmede çeşitli konular ile seçim çalışmalarının değerlendirildiğini ifade etti. 

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Tatar, DP ile yakın ve görüş birliği içinde oldukları belirterek, Serdar Denktaş'a oy verenlerden destek istedi. Seçimde katılımın salgının da etkisiyle az olduğunu, bu yüzden ikinci turda daha fazla insanın sandığa gitmesi temennisinde bulunan Tatar, DP'nin de kendi değerlendirmesini yapacağını kaydetti. Neticenin, KKTC ve halka hayırlı olmasını ve iradenin sandığa yansımasını dileyen Tatar, seçime katılım çağrısı yaptı.  
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, ikinci tura kalan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'nın DP'yi ziyaret ettiklerini ifade ederek, sonucun ülkeye hayırlı olmasını diledi.  Seçimlere halkın katılımının önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, seçimde salgına yönelik önlemlerin ciddi şekilde alındığını ve herkesin sandığa giderek, iradesini yansıtmasını istedi. 
Bugün Saat 18.00'de yapacakları toplantıda süreci değerlendireceklerini ve görüşlerini paylaşacaklarını ifade eden Ataoğlu, seçime katılmayan yaklaşık yüzde 45’lik kesimin seçime katılmasını ve en iyi şekilde iradenin sandığa yansımasını istediklerini söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 13.10.2020 17:26
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