Tatar, DP'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Ersin Tatar, Demokrat Parti'ye (DP) ziyaret gerçekleştirdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun kapıda karşıladığı Tatar'a, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner eşlik etti. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destek talep etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de yer aldı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Tatar, görüşmede çeşitli konular ile seçim çalışmalarının değerlendirildiğini ifade etti.



DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, ikinci tura kalan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'nın DP'yi ziyaret ettiklerini ifade ederek, sonucun ülkeye hayırlı olmasını diledi. Seçimlere halkın katılımının önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, seçimde salgına yönelik önlemlerin ciddi şekilde alındığını ve herkesin sandığa giderek, iradesini yansıtmasını istedi.

Bugün Saat 18.00'de yapacakları toplantıda süreci değerlendireceklerini ve görüşlerini paylaşacaklarını ifade eden Ataoğlu, seçime katılmayan yaklaşık yüzde 45’lik kesimin seçime katılmasını ve en iyi şekilde iradenin sandığa yansımasını istediklerini söyledi.

