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Tatar: “Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır”

CUMHURBAŞKANI TATAR, 21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

20 Mart 2022 Pazar 10:30
Tatar: “Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, down sendromunun bir hastalık değil, yirmi birinci kromozomun üç kopyası olduğunda ortaya çıkan bir farklılık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Dünya Down Sendromu Günü mesajı şöyle:

“Dünya Down Sendromu Günü’nde, down sendromunun bir hastalık değil yirmi birinci kromozomun üç kopyası olduğunda ortaya çıkan bir farklılık olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu farklılık, her yıl dünyada yaklaşık 6 bin bebeği etkilemektedir. Bu nedenle, üçüncü ayın yirmi birinci günü bu yapısal farklılığı temsil etmek üzere seçilen tarih olan 21 Mart'ta, halkın farkındalığını artırmak, kapsayıcılığı ve savunuculuğu teşvik etmek ve down sendromlu kişilerin refahını desteklemek üzere herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir. Bu çocuklarımızın ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir.

Down Sendromlu yavrularımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına katkı koyan başta ebeveynleri olmak üzere eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

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Bu vesile ile down sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve “Hiçbir çocuk geride bırakılamaz” felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim almasının en önemli hedeflerimizden biri olduğunu hatırlatırım.

Bu bağlamda ülkemizde KKTC Meclisi tarafından ivediliğe alınmış özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının yasallaşmasına da gereken önceliğin verilmesinin takibini yapmaktayız.

Unutmayalım, down sendromlu bireyler de yaptıkları, yapacakları ve beklentileri ile hepimiz gibi yaşamda yerlerini alıyor. Unutmayalım ki, onlar bizim yavrularımız…

Sevgi, erken ve sürekli eğitimle bu sosyal farklılıkların yanında normal bir yaşam sürebilirler, okula gidebilirler, meslek sahibi olup çalışabilirler.

Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve gülen yüzleriyle hepimize nice artılar katan Down sendromlu vatandaşlarımızı, sevgiyle kucaklıyor, özveri ile, özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum”

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Son Güncelleme: 20.03.2022 13:09
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