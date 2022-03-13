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Tatar, doktorlar ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doktorlar ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

13 Mart 2022 Pazar 14:45
Tatar, doktorlar ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Özverili bir şekilde bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, halkımıza ve insanlığa verdikleri hizmetleri için en içten duygularla teşekkür eder, Tıp Bayramı'nı kutlarım” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:
“İnsanlığın hastalıklar ile sınandığı ve yardıma muhtaç olduğu zamanlarda önemini daha da iyi idrak ettiğimiz; insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken endişesiz çalışmaları ve sorunlarının çözülebilmesi için çalışmalar yapmak devletlerin görevidir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların düzenlemelerin yapılacağına inancım tamdır. Sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek sahip oldukları hakları geliştirerek sağlık alanındaki hizmetlerin, kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hepimizin temennisidir.
Tıbbın amacı; insanların sağlıklı ve yaşam kalitesini artırarak mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

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Bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasıyla KKTC’de de pandemi mücadelesinde önemli yol kat edilmiştir.
Türk doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığına ne mutlu bize ki gururla şahit olmaktayız.
Dünyadaki en büyük mutluluk sağlıktır. Bu anlayışla, Başbakanlık yaptığım dönemde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini ve yetersizlerini gidermek, halkımıza sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için çalışıyoruz.
Dünyanın pandemi ile sınandığı son iki yılda göstermiş oldukları özverili çalışmalara olan gönül borcumuzu ancak onların beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle özverili bir şekilde bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, halkımıza ve insanlığa verdikleri hizmetleri için en içten duygularla teşekkür eder, Tıp Bayramı'nı kutlarım."
 

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Son Güncelleme: 14.03.2022 09:56
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