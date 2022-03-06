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Tatar: “Doğaya dönüş sloganı ile başlayan bu festival çok yararlı olacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Ot Kültür Festivali’ne katıldı.

06 Mart 2022 Pazar 19:45
Tatar: “Doğaya dönüş sloganı ile başlayan bu festival çok yararlı olacak”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar ve milletvekillerinin de ziyaret ettiği festivalde yaptığı konuşmada, iki yıl aranın ardından böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinin verdiği mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşından sonra yaşanacak olan gıda sıkıntısına dikkat çekerek; “Bu anlamda doğaya dönüş sloganı ile başlayan bu festival çok yararlı olacak” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirerek eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Tatlısu’da başlattıkları sıfır atık projesi ile gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için uğraştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, çalışmalarını takdirle karşıladığını söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise konuşmasında Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin “doğaya dönüş” sloganı ile başladığını kaydederek pandemiden sonraki normalleşme sürecinde festivallerin fitilini, bu festival ile ateşlemiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini söylenen Orçan, festivalin turizm açısından da önemini vurguladı ve festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte festivalde yer alan esnaf ve yurttaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Son Güncelleme: 06.03.2022 23:51
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