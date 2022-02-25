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Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili  mesajında, savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini ve yıkım ile şiddetin yerini sağduyu ile barışın almasını temenni etti.

25 Şubat 2022 Cuma 17:45
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Tatar mesajında, savaşın bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı söyle:

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“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal harekâtının ikinci günü geride kalırken, yaşanan sivil can kayıplarının ne yazık ki arttığını görüyoruz.

Savaşın kazananı olmaz. Uzun vadede kaybeden, tüm dünya insanlığı olur... Tarih boyu bu hep böyle gerçekleşmiştir... Hiçbir savaşın sonucu, masum çocukların ve bebeklerin ölmesinden daha değerli değildir.

Savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyalogun ivedilikle galip gelmesini; yıkımın ve şiddetin yerini, sağduyu ve barışın almasını temenni ediyorum.”

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Son Güncelleme: 25.02.2022 18:07
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