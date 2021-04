Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”

“ÇOCUKLAR, SİZLER DEVLETİMİZİN, VATANIMIZIN VE HALKIMIZIN GELECEĞİ VE GÜVENCESİSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında, “Özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğinden ödün vermeyen, esir olmaktansa ölümü yeğleyen Türk milletinin destansı mücadelesinin doruk noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılışının 101. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tatar, şunları kaydetti:

“Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk milletinin Anadolu’da büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yürüttüğü İstiklal Savaşı ve TBMM’nin açılışı İngiliz Sömürge Yönetimi’nin en karanlık günlerinde ve daha sonrasında halkımızın yolunu aydınlatırken, özgürlüğe, egemenliğe ve kendi devletimize ulaşmamızı sağlamıştır. Anavatan Türkiye’nin bugünlere ulaşmamızdaki yardım ve katkılarını da unutmak mümkün değildir.

İstiklal Savaşı ile TBMM’nin açılışından ilham ve güç alan halkımız, Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı ve egemenliğin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk yıldan bu yana büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken, bu adada Türk varlığı olduğu sürece kutlamaya da devam edecektir.”

Mesajında çocuklara seslenen Tatar, “Sevgili çocuklar, sizler devletimizin, vatanımızın ve halkımızın geleceği ve güvencesisiniz. Sizlere güveniyor ve sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.



Tatar, şöyle devam etti:

“Türk milletinin, Kıbrıs Türk halkının ulusal değerlerini her zaman dikkate alarak, çok çalıştığınız takdirde, başarıdan başarıya koşacak, hayırlı evlatlar olarak, kendinize olduğu kadar halkınıza ve devletinize önemli ve yararlı hizmetlerde bulunacaksınız. Sizlerden beklentimiz bunlardır. Hayata atıldıktan sonra, dünyanın neresinde olursanız olunuz, doğup büyüdüğünüz bu ülkeyle ilişkinizi hiçbir zaman kesmeyiniz. Unutmayınız ki; bu vatan, bu devlet, bu halk sizlerden hizmet beklemektedir.”

“Bugün vermekte olduğumuz mücadele, vatan bildiğimiz bu topraklarda özgür ve korkusuz olarak yaşamanız içindir” diyen Tatar, bunun en büyük ve vazgeçilemez görevleri olduğunu vurguladı.

Tatar, bu nedenlerle, her ne pahasına olursa olsun, devletten, egemenlikten, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemeyeceğini belirtti.

“EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLARIM”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Covid-19 salgını altında kutlandığını belirten Tatar, kitlesel törenler düzenlenmese bile, çocukların, 23 Nisan coşkusu ile heyecanın devam ettiğini bildiğini kaydetti.

Tatar, Covid-19 salgınına karşı mücadelenin başarıya ulaşması ve gelecek yıl 23 Nisan’ı okullarda, meydanlarda, caddelerde ve her yerde kitlesel olarak kutlanması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk ve silah arkadaşları ile özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, halkımızın ve devletimizin geleceğinin güvencesi olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en içten duygularımla kutlar, tümünü de gözlerinden öperim” ifadelerine yer verdi.