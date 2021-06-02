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Tatar: "Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez"

Cumhurbaşkanı Tatar, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Kurumanastırlı’yı kabul etti

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:11
Tatar: "Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Hasan Kurumanastırlı’yı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada devletten ve egemenlikten vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği tüm sözlerin arkasında durarak, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün gerekliliğinin Cenevre’de tüm ilgili taraflara anlatıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dayatılmak istenen, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak bir çözüm olduğunu kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI’NIN KENDİ GELECEĞİNİ TAYİN ETME HAKKI VAR”

Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi geleceğini tayin etme hakkının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin, eşitliği ve kendi egemenliği altında yaşayacağı iki devletli bir çözümü öngören sürecin sürdürülmesi durumunda adil ve kalıcı bir antlaşmaya ulaşılabileceğini belirtti.

KKTC Sulama İletim Tüneli projesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek proje sayesinde bir hayalin gerçek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’dan gelen suyla üretimin daha da artacağını vurgulayarak ekonominin ivme kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleşen altyapı yatırımlarıyla tarım, sanayi, turizm ve yüksel öğretim sektörlerinin büyümeye devam edeceğini kaydetti.

“ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERECEK”

Kıbrıs Türkü’nün yıllardır yürüttüğü milli davaya, Genç Mücahitler Derneği’nin, ataları gibi sahip çıkarak destek vermesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek yürütülen çalışmaların gelecekte meyvesini vereceğini vurguladı.

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KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alandaki gelişmesinin süreceğini vurguladı.

Değişen konjonktür nedeniyle Doğu Akdeniz’in daha da önemli bir bölge haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede Rum-Yunan ikilisinin hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıs’ın stratejik öneminin bilinciyle hareket edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Genç Mücahitlere yakışan, bu bilinçle davranmaktır” dedi.

“RUM TARAFINDA RADİKAL AKIMLAR AĞIRLIK KAZANDI”

Güney Kıbrıs’taki parlamento seçimlerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin arzu ettiği bir antlaşmaya Güneydeki hiçbir siyasi partiyle ulaşmasının mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tutumunun AB’ye üye olduktan sonra daha da katılaştığının altını çizdi.

2’inci Cumhurbaşkanı Talat ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde verilen tavizlere rağmen Kıbrıs’ta herhangi bir antlaşmaya ulaşılamadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafındaki zihniyetin yıllardır değişmediğini belirtti.

Bugün, Rum tarafındaki radikal akımların ağırlık kazandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafındaki milliyetçi eğitim sistemi nedeniyle, özellikle gençler tarafından bu radikal akımlara daha fazla destek verildiğine işaret etti.

Güneydeki seçimlerin sonucunda EOKA zihniyetinin yeniden canlandığının gözlemlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu değerlendirmeler ışığında egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün ne kadar gerçekçi olduğunun bir kere daha ortaya çıktığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Güney Kıbrıs’taki seçim sonuçları buna işaret etmektedir. Bir antlaşma olacaksa bu gerçeklere dayalı olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 15:05
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