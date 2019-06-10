Tatar: “Devletin gelirlerinde önemli artış olacak”

TATAR: “DEVLETİN GELİRLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ OLACAK”

Başbakan Ersin Tatar da, Genel Kurulda söz alarak yasa tasarısı ile ilgili konuştu..Tatar, komitede görev alanlara teşekkür ederek, “Tasarı, ekonomin kayıt altına alınması için önemli bir adım” dedi.



