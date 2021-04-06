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Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”

06 Nisan 2021 Salı 16:30
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
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CUMHURBAŞKANI TATAR EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletinden ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Esen Ömürlü başkanlığındaki Emekli Astsubaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC halkı arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara gerekli tepkinin konulacağını belirten Tatar, Özgürlük ve Bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik açıklamaları da kınadı.

“KARŞI TARAF SİZİ EGEMEN EŞİT GÖRMEZSE, BÖYLE BİR EŞİTLİK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücadele içinde davanın devam ettiğini söyleyerek, artık federasyon görüşmelerinin geride kaldığını kaydetti.

“Karşı taraf sizi egemen eşit görmezse, böyle bir eşitlik mümkün değildir”  diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta kalıcı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir anlaşmanın Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfayla ve yeni bir anlayışla mümkün olabileceğini ve ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile çözümün olabileceğini yapılan temaslarda tüm dünyaya anlattıklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı olduktan sonra yabancı yetkililerle görüşmeler yaptım. Muhataplarımız bizi dikkatle dinliyorlar” dedi.  

“1963’TEN BERİ KENDİ KENDİNİ YÖNETEN BİR HALK VAR”

Tatar, Rum tarafının dayatmalarla, uygulanan izolasyonlarla Kıbrıslı Türklerin ezilerek Rum boyunduruğu altına girmesini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olunmasını hedeflediklerine dikkat çekerek, “Bunun asla mümkün olamayacağını herkes biliyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının çok fedakarlıklar yaptığını, dünya çapında Kıbrıs’ın gerçeklerini artık tüm dünyaya duyurabildiklerini söyleyen Tatar, “1963’ten beri kendi kendini yöneten bir halk vardır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Annan Planı’nda kendi geleceğimizi tayin etmek için yapılan referandumda ayrı bir halk olduğumuzu tüm dünya gördüğü” ifadelerini kullandı. 

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ BİZİM EGEMEN OLMAMIZA BAĞLI”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir iradenin ortaya çıktığına ve esas olanın halkın desteğini almak olduğuna işaret eden Tatar, “Çocuklarımızın geleceği bizim egemen olmamıza bağlıdır” dedi.  

Tatar, İngilizlerin Kıbrıs’tan ayrılırken egemenliği iki ayrı halka verdiğini hatırlatarak, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz” ifadelerini kullandı.  

TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verilen mücadelede güçlendiğimizi belirten Tatar, yıllardır savunulan politikada Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ARASINA NİFAK TOHUMLARI EKMEYE ÇALIŞANLARA GEREKLİ TEPKİ KONULACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Tatar, bu dönemde birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdiği konuşmasında, Özgürlük ve Bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik açıklamaları kınadı ve sosyal medyada yapılan saldırılara ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC halkının arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara gerekli tepkiyi koyacaklarını belirtti.

ÖMÜRLÜ

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının, Enosis hedefine karşı direndiğini ve self determinasyon hakkını kullanarak egemen KKTC devletine sahip bir halk olarak 58 yıldır uygulanan insanlık dışı izolasyonlara maruz kaldığını belirtti. 

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının yegane teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu ifade eden Ömürlü, ya siyasi eşit egemen iki komşu devletin iş birliği ya da tanınma talebiyle KKTC devletinin egemen Kıbrıs Türk halkıyla yoluna devam etmesi gerektiğini, tüm bunların da Cenevre’de gerçekleşecek toplantıda dile getirilmesini istediklerini kaydetti.   

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Son Güncelleme: 06.04.2021 17:00
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