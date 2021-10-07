Tatar: “Devlet kurduk, egemenlik kazandık, bu Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin başarısıdır”

CUMHURBAŞKANI TATAR, TÜRKİYE MUHTARLAR FEDERASYONU’NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yer alan kabulde, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve konuk muhtarlara, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz eşlik etti.

TATAR: “İKİ EŞİT OLARAK DEVLET KURDUK, EGEMENLİK KAZANDIK… BU KIBRIS TÜRK HALKININ VE TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tatar, devletten devlete yakın ilişkilerin muhtarların için de olmasının değerli olduğunu işaret ederek, muhtarların halkı temsil ettiğini, 38 bin üyeye sahip federasyonun selamını almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki bağları, muhabbetin, gönül birliğinin önemli olduğunu, tarihten gelen bağların ileriye taşınmasıyla var olduklarını vurgulayan Tatar, “Bu bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Osmanlıların 80 bin şehit vererek Kıbrıs’ı Venediklilerden aldığını ve burada çok büyük izler, eserler bıraktığını ifade eden Tatar, bugün Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak devleti kurduklarını, egemenliklerini kazandıklarını söyledi ve “Bu, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin başarısıdır, Türk başarısıdır” diye konuştu.

Kimsenin bu başarıları ve bugünlere gelinmesini küçümsememesi gerektiğini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak her yerde Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devletine sahip çıktığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devleti KKTC’nin güçlenmesini Türkiye ile birlikte tek vücut olarak temsil ettiklerini belirten Tatar, Türk halkına muhtarlar vasıtasıyla en kalbi duygularıyla selamlarımı gönderdi, kucakladı ve her zaman aralarında görmek istediğini söyledi.

“GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR VATAN BIRAKMAK İÇİN…”

Tatar, “Bize yakışan gelecek nesillere güzel bir vatan bırakmak için devletten devlete gönül bağı içinde çalışmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.

DARBAZ: “DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerine yaptığı yardımlar ve verdiği destek yanında kabul için teşekkür etti.

Darbaz, önemli bir ziyaret olarak nitelediği ziyaretin, birbirlerini iyi tanımaları ve ileriye bakabilmeleri açısından önemli olduğunu söyledi, Muhtarlar Gününü kutladı.

ÖZÜNAL: “ET VE TIRNAK GİBİYİZ”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal da, KKTC ve Cumhurbaşkanlığında olmaktan şeref duyduklarını, Kıbrıs Türk halkı ile et ve tırnak gibi olduklarını ve kimsenin kendilerini ayıramayacağını vurguladı.

Özünal, “Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçmekle isabetli karar verdiğini” ifade ederek, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkına daha çok hizmetler vereceğine inanç belirtti.

Ramazan Özünal, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı