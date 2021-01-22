Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Tatar: “Devlet halka en iyi şekilde hizmet veriyor, pandemi süreci iyi yönetiliyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

22 Ocak 2021 Cuma 16:15
Tatar: “Devlet halka en iyi şekilde hizmet veriyor, pandemi süreci iyi yönetiliyor”
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANI TATAR, MİLLİ DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, devletin halka en iyi şekilde hizmet verdiğini belirterek, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini kaydetti
Pandemi Hastanesi inşası, sağlık altyapısına yapılan yatırımlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve sağlık sektöründe kapasitesinin artırılmasının bu süreçteki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı konusunu bir an önce çözerek, halkın çoğunluğunun aşılanmasıyla süreci atlatabileceklerine inandığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, “Tüm dünyanın başa çıkmak için boğuştuğu bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının kendi idaresinde ve yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi Kıbrıs Türk halkının özgüvenini pekiştirmektedir” dedi.

banner341
Tatar, Kıbrıs Türk halkının, özgüvenle dünyaya mücadelesini göstermeye devam edeceğini de  kaydetti.
“MANEVİYAT VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN YENİ KUŞAKLARA TAŞINMASI ÖNEMLİ”
“Halk olmanın en önemli özellikleri toprak sahibi olmak, başka ülkelerle ilişkilerde ortaya konulan kabiliyet ve kendi kendini yönetebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, maneviyat, değerler, kültür ve tarihten gelen bağların yeni kuşaklara aktarılması için verilen mücadelenin de halk olmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
“Nereden ve nasıl mücadele ederek geldiğinizi bilemezseniz, geleceğinizi tayin edemezsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve maneviyat konularının da diğer konular yanında her zaman gündemde olmasının, okullarda bu anlamda gerekli eğitimin verilmesinin ve gençler arasında milli şuurun yaşatılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.  
 

banner360
Son Güncelleme: 22.01.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi AlemdarCumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne yasta!
Girne yasta!
Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”
Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda devir teslim yapıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda devir teslim yapıldı
Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi
Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi
GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu
GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Kıbrıs politikası tartışılıyor
Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Kıbrıs politikası tartışılıyor
Polis haberleri
Polis haberleri
Tarım Bakanlığı’ndan açıklama
Tarım Bakanlığı’ndan açıklama
Haftasonu don olayı bekleniyor
Haftasonu don olayı bekleniyor
Amcaoğlu okullar hakkında açıklama yaptı
Amcaoğlu okullar hakkında açıklama yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim