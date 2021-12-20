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Tatar, Destici’yi kabul etti

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00
Tatar, Destici’yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI TATAR 21 ARALIK ŞEHİTLER HAFTASI ÖNCESİ VURGULADI:

“BU TOPRAKLARDA VAR OLMAK İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEMİZİN SÜRDÜĞÜNÜ DÜNYAYA HAYKIRIYORUZ”

“AB ŞEMSİYESİ ALTINDA TÜRK ASKERİNİN ADADAN ÇEKİLMESİNİ ÖNGÖREN FEDERASYON OYUNUNA ASLA GELMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu topraklarda var olmak için verdiğimiz mücadelemizin sürdüğünü dünyaya haykırıyoruz” diyerek, 103 köyden çıkarılan Kıbrıs Türklerinin yıllarca gettolarda yaşamaya mahkum edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla adada bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, “Direndik çünkü Mehmetçik’in, Türkiye’nin gün gele geleceğini biliyorduk” dedi, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

“BU TOPRAKLARDA VAR OLMAK İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEMİZİN SÜRDÜĞÜNÜ DÜNYAYA HAYKIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Büyük Birlik Partisi heyetini KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs meselesinin her zaman Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin o dönemin başkanı Lyndon B. Johnson tarafından 1964 yılında Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkarma yapmasını engellemek için yazılan mektuba dönemin Türkiye yetkililerinin verdiği cevapta, “Kıbrıs’taki soydaşlarımızın katledilmesine göz yumamayız” dendiğini anımsatarak, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkleri’nin yanında olduğunu kaydetti. 

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Kıbrıs Türk halkının kopmaz bağlarıyla Anavatan Türkiye’ye her zaman güvendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal mücadelede Rum-Yunan ikilisinin yaptığı insanlık dışı zulme ve katliamlara karşı büyük fedakarlıklar yapıldığını ve şehitler verildiğini söyledi.

“YILLARCA GETTOLARDA YAŞAMAYA MAHKÛM EDİLDİK”

103 köyden çıkarılan Kıbrıs Türklerinin yıllarca gettolarda yaşamaya mahkum edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Direndik çünkü Mehmetçik’in, Türkiye’nin gün gele geleceğini biliyorduk” dedi.  21 Aralık Şehitler Haftası’nda şehitlerin rahmetle anıldığını, gazilere şükranların sunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda var olmak için verdiğimiz mücadelemizin sürdüğünü dünyaya haykırıyoruz” dedi.  

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara ve her türlü kısıtlamalara rağmen Türkiye’nin desteğiyle devleti daha da güçlendirmek ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak ulusal çıkarların korunması için uğraş vermeye devam edildiğini kaydetti.

“AB ŞEMSİYESİ ALTINDA TÜRK ASKERİNİN ADADAN ÇEKİLMESİNİ ÖNGÖREN FEDERASYON OYUNUNA ASLA GELMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile bir antlaşmanın sağlanabileceğini öngören siyasete vurgu yaparak çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapı ve AB şemsiyesi altında Türk askerinin adadan çekilmesini öngören federasyon oyununa asla gelmeyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle birlik ve beraberlik içinde yaşanan pandemiye bağlı sorunlarla ekonomik sıkıntıların aşabileceğine de inanç belirtti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC’de bulunduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hem KKTC’de yaşayan halkın hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hassasiyetleri gözeten güvenli ve müreffeh bir yaşam sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarından dolayı şükranlarını sundu ve Cumhurbaşkanı Tatar’a ve izlenilen siyasete destek belirtti. 

“Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğumuz gibi iki devlet tek milletiz” diyen Destici, bu şuurun çok daha üst düzeye taşındığını görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 17:21
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