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Tatar, Denizli Belediye Meclisi ile internet üzerinden bir görüşme yaptı

TATAR: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ANAVATAN TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİYLE SIKINTILI GÜNLERİ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

17 Mayıs 2022 Salı 12:15
Tatar, Denizli Belediye Meclisi ile internet üzerinden bir görüşme yaptı

Cumhurbaşkanın Ersin Tatar, Denizli Belediye Meclisi ile internet üzerinden bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Denizli’ye aldığı ziyaret davetini ertelemek durumunda kaldığını ancak en erken zamanda Denizli’yi ziyaret edeceğini kaydeden Tatar, kendisine gösterilen yakınlıktan dolayı teşekkürlerini sundu.

Verilen pandemi mücadelesini aktaran Tatar, ekonomik kriz ve Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu olumsuzlukların KKTC’yi de etkilediğini belirtti, “Birlik ve beraberlik içerisinde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Pandemi öncesi ekonomik yapıya ulaşarak refahı yakalama temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sırlardır Kıbrıs Türk halkının adada verdiği mücadeleye dikkat çekti.  

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin kopmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adada verilen mücadelenin bir Türklük mücadelesi olduğunu söyledi.  

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Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin korunmasının milli çıkarlar açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, Rum-Yunan ikilisinin zihniyetinin değişmediğini ve gönüllerinde yatanın Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak olduğunu söyledi. 

Kıbrıs adasının iki ayrı halka ait olduğunu vurgulayan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki ayrı, egemen, eşit devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs’ta bir antlaşma olabileceğini dünyaya duyurduklarını kaydeden Tatar federal temelde taraflar arasında anlayış farkı bulunduğunu belirtti.

Federal anlayışla, AB içerisinde zamanla Rum hakimiyetinin Kıbrıs Türklerine yayılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar;  “Rum-Yunan ikilisi federal anlayışla, uzun vadede Türkiye garantörlük hakkının sonlandırılacağı, Türk askerinin adadan çekileceği bir durumda AB içerisinde Kıbrıs’ı bir Yunan adasına çevirme hayallerini bize dayatmaya çalışıyorlar” dedi.  

 “Biz hep direndik. Verdiğimiz mücadele kutsal, kadim ve milli bir meseledir” diyen Tatar,  birlik ve beraberliği korumanın önemini dile getirdi. Gelecekte daha güçlü Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına da güç vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de hak ve hukukun korunmasıyla Türk milletinin bölgede daha da güçleneceğini kaydetti.  

 Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı iş birliğinin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli halkına sevgi ve saygılarını da iletti.

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Son Güncelleme: 17.05.2022 12:47
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