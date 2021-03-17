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Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllardır Kanada’da yaşayan Kıbrıslı Türk bilim insanı, ekonomist, yazar Prof. Dr. Özay Mehmet ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:30
Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllardır Kanada’da yaşayan Kıbrıslı Türk bilim insanı, ekonomist, yazar Prof. Dr. Özay Mehmet ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk bilim insanlarının Kıbrıs konusundaki çalışmalarından yararlanarak onların görüşlerini de değerlendirmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

Kıbrıs’ta iki egemen eşit devletin iş birliği temelinde bir antlaşmanın gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin yarım asrı aşkın bir süredir tartışıldığını, federasyonun artık tükendiğini ve bir çözüm şekli olmadığının iyice anlaşıldığını söyledi.

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Kıbrıs Türk halkının 60 yıla yakın süredir kendi kendini yönettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rumların 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Enosis’e  sıçrama tahtası gördüklerini kaydetti. 
2004 yılında Rum tarafının tek taraflı AB’ye alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün tüm haksızlıklara rağmen direnmeye devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının, denizlerde hakkı olmayan 30 bin kilometrekarelik bir alanda kendisini yetkili gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, deniz yetki alanları mevzusunun kimse tarafından hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

PROF. DR. MEHMET’TEN EŞİTLİK VURGUSU
Prof. Dr. Özay Mehmet ise konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi kararlarında iki egemen devlete vurgu yapıldığını ve iki devletin eşitliğine işaret edilen 25 Temmuz 2019 tarihli ve 2843 sayılı karar yanında, 11 Ekim 1991 tarihli ve  716 sayılı BM kararı  ile 8 Mart 1990 tarihli S/21183 sayılı BM tutanaklarında iki eşit halk ve iki tarafın egemen eşitliğinden söz edildiğinin altını çizdi. 
Prof. Dr. Mehmet, İsviçre, Belçika ve Kanada örneklerinde olduğu gibi, iki eşit egemen devlet temelinde İsviçre’dekine benzer bir konfederal devlet kurulabileceğine vurgu yaptı.
 Prof. Mehmet, varılacak anlaşmada dikkat edilmesi gereken tehlikelere de işaret ederek, "En büyük tehlikenin, KKTC’nin Türkiye’den ekonomik olarak koparılma girişimleri olacağı ihtimalidir" dedi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Danışmanı Prof. Dr. Vedat Yorucu da katıldı.

 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 17:49
Anahtar Kelimeler:
Özay MehmetCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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