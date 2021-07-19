Tatar'dan Rum Yönetimi'ne tepki!

“Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir” diyen Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rum liderliği de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte, "birlikte mücadele" çağrıları yapmaktadır. Tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincindeyiz. Ana hedefleri ise Anavatan Türkiye ile aramızda var olan sarsılmaz bağları koparmak, halkımızı yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmektir. Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde Anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz.”

Tatar açıklamasında, “Devam etmekte olan Kapalı Maraş açılımımız ile Cenevre'de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerimizden rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini, her yolu ve yöntemi kullandıklarını görmekteyiz. Ama boşuna uğraş. Ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“ANASTASİADİS GERÇEKLERİ GİZLEYEMEZ”

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretkeşliğini sürdüren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini" ileri sürmektedir. Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır. Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan Cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı. Türkiye ise gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVGİYLE BEKLİYORUZ

Anavatan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan yarın aramızda olacak ve Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak, her türlü çirkin saldırı ile provokasyonları yapan bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır.”