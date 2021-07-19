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Tatar'dan Rum Yönetimi'ne tepki!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Liderliğinin 20 Temmuz  Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC’ye yapacağı ziyareti "yasa dışı" olarak  nitelemesinin küstahça olduğunu belirtti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 07:00
Tatar'dan Rum Yönetimi'ne tepki!

“Yunanistan Başbakanı ile  yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da  oldukça düşündürücü ve esef vericidir” diyen Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rum liderliği de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte, "birlikte mücadele" çağrıları yapmaktadır. Tüm bunların aynı merkezler tarafından  yönetildiğinin de farkında ve bilincindeyiz. Ana hedefleri ise Anavatan Türkiye ile aramızda var olan sarsılmaz bağları koparmak, halkımızı yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmektir.  Halkımız bunları yapanları  çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir.  20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde Anavatanımız Türkiye'ye  daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda    daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz.”

Tatar açıklamasında, “Devam etmekte  olan  Kapalı Maraş açılımımız ile Cenevre'de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerimizden rahatsız olanların  bunları engellemek için  harekete geçtiklerini, her yolu ve yöntemi kullandıklarını görmekteyiz.  Ama boşuna uğraş.  Ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“ANASTASİADİS GERÇEKLERİ GİZLEYEMEZ”

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Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretkeşliğini sürdüren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini" ileri sürmektedir.  Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır. Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan Cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de  Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı.  Türkiye ise gerçekleştirdiği  Barış Harekatı ile  Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını  engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I  SEVGİYLE BEKLİYORUZ

Anavatan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan yarın aramızda olacak ve Kıbrıs Türk halkı tarafından  büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak, her türlü çirkin saldırı ile provokasyonları yapan bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır.”

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Son Güncelleme: 19.07.2021 07:11
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Kktc ZiyaretiRum YönetimiErsin Tatar
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