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Tatar'dan imar planı açıklaması...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Tatar'dan imar planı açıklaması...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

12 Ocak 2020 Pazar 09:39
Tatar'dan imar planı açıklaması...

“YASANIN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAMASI SONRASINDA NASIL BİR SÜRECİN DEVAM EDECEĞİ BAŞSAVCILIKTAN GELECEK YANITLA BELİRLENECEK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğinin Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini de kaydetti.

İmar Planlarından  yana olduklarını belirten Tatar,  İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade etti.

“YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ  YÖNÜNDE BİLGİLER”

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Muhtarlıklar, belediye meclisleri ve belediyelerin imar planı son şeklini alıp yürürlüğe girene dek sürecin içinde olmalarının yasa gereği olduğunu vurgulayan Tatar,  Başbakanlığa ulaşan bilgilerin, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönünde olduğunu kaydetti.

Tatar, “İlgili üç belediyenin Belediye Meclislerinin söz konusu planın son şeklini toplanarak ele almadıkları, bu konuda her hangi bir onay kararı söz konusu olmadığı da saptanmıştır. Oysa  kamuoyunun da bildiği üzere söz konusu üç belediyenin belediye meclislerinin planın bir önceki şekline ret kararları olduğu halen ortadadır” dedi.

“PLANLA İLGİLİ TOPLUMSAL BİR UZLAŞI MAALESEF HENÜZ SAĞLANAMADI”

Pek çok örgüt, iş insanı ile halkın kafasında söz konusu Plan’la ilgili bir takım soru işaretleri olduğunun da yapılan açıklamalarla gözler önüne serildiğini  ifade eden Tatar,  planla  ilgili henüz bir toplumsal uzlaşının maalesef sağlanamadığını da  kaydetti.

“HEDEFİMİZ YASAL TOPLUMUN EN GENİŞ DESTEĞİNİN SAĞLANDIĞI BİR PLAN YAPILMASI”

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:25
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