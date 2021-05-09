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Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süredir kamuoyunda gündem olan Lefkoşa’daki Ercan havalimanı yerine inşa edilen yeni havaalanına, Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi önerisine açıklık getirdi. Tatar öneriyi Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yaptığına dikkat çekerek, “Saygı duyuyorum, ancak benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil, konu birinci dereceden Bakanlar Kurulu’nu ilgilendir” dedi.

09 Mayıs 2021 Pazar 15:00
Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Dr. Fazıl Küçük, 1930’lardan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na geçen sürede, Kıbrıs Türk direnişinin en zor günlerinde liderliğimizi yapmış bir isimdir. Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük başkanlığındaki Vakıf, Ercan havalimanı yerine inşaatı bitme aşamasına gelen yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini 2 yıldır talep etmektedir” dedi.

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"FEHMİ ERCAN BİZİM ŞEHİDİMİZDİR"

1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin yaşatılmasına da büyük önem verdiğini belirten Tatar, “Vakıf yönetimi, konuyu ziyareti sırasında yeniden gündeme getirdi. İsim değişikliğinin, Ercan isminin bir diğer havalimanımız Geçitkale’ye verilmesi gibi bir formülle hayata geçebileceğini, ancak bu kararın Sivil Havacılık Kurumu gibi ilgili kesimlerin görüşlerinin alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini dile getirdim. Benim isim değişikliği kararı almam söz konusu değildir. Maalesef bazı kesimler, şehidimiz Fehmi Ercan ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük isimleri üzerinden beni yıpratmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içindeler, şehitlerimiz ve liderlerimize sahip çıkmayı bize kimse öğretemez” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 09.05.2021 15:08
Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıErsin TatarCumhurbaşkanıKktcFehmi Ercan
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