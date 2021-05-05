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Tatar'dan Anastasiadis'e bir tepki daha!

Rum lider Anastasiadis’in, “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” şeklindeki açıklaması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Anastasiadis, ‘bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz’ demek istiyor” diyerek, Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:28
Tatar'dan Anastasiadis'e bir tepki daha!
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefonla katıldığı bir televiyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Fazıl Küçük’ün isminin, yeni yapılacak havaalanına verilmesi konusunda konuşan Tatar, Mehmet Küçük’ün başkanı olduğu Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın bir süredir bu konuda devlete başvurularda bulunduğunu ifade etti.

İsim konusunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, onay almasının çok farklı noktalara çekildiğini söyleyen Tatar, “Bana göre bu gayet yerinde bir davranış. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehidi. Bu konuda Türkiye’nin hassasiyetleri var. Bu nedenle yapmam gereken bir istişareydi” dedi.

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin, şu an askeri amaçlarla kullanılan Geçitkale Havaalanı’na verilmesi yönünde bir önerisi olduğunu ifade eden Tatar, her iki isim değişikliğiyle ilgili son sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğunu, isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için Bakanlar Kurulu’nun karar üretmesi gerektiğini kaydetti.

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KIBRIS CUMHURİYETİ KİMLİĞİ TARTIŞMASI…

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajında, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız”  ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında, yine Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” açıklaması yapmasıyla ilgili konuşan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anastasiadis kendi halkına oynuyor. Kendisi, 1 Nisan’da yaptığı açıklamasında, benim halkım EOKA’cıdır dedi, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğunu söyledi. Ben bu konudaki tepkimi, BM huzurunda kendisine ilettim. ‘Sen bizimle güya federasyon çatısı altında anlaşmak istiyorsun ama bunları söylüyorsun’ dedim. Onların düşüncelerinde bir değişiklik yok. Fakat bizim içimizdeki bazı çatlak sesler halen gerçeği göremiyor.”

Anastasiadis’in, Türk tarafını “Osmanlı küstahlığı” ile suçladığını ancak “bunun Kıbrıs Türk halkının yüreğinden gelen bir talep olduğunu” savunan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bunu istemektedir” dedi.

Kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberler üzerine, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yönetimi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor. Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis’e oy mu veriyor?” diye sordu.

Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” demesinin, olayı farklı bir yöne çekmek anlamına geldiğini savunan Tatar, “Bu şekilde, bu pasaportu aldınız, bana biat ediyorsunuz demek istiyor” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarNikos AnastasiadisKıbrıs Cumhuriyeti Kimliği
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