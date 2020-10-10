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Tatar'dan Akıncı'ya eleştiri

Başbakan Tatar, TV GÜNEŞ’te gündemle ilgili soruları yanıtladı..

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:16
Tatar'dan Akıncı'ya eleştiri
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UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilgili son açıklamalarıyla seçimi kendi propagandasına uygun başka boyutlara çekmeye çalıştığını” ifade etti ve  böylesi iddialarda bulunmanın doğru olmadığını söyledi.
UBP’den verilen bilgiye göre, TV GÜNEŞ’te gündemle ilgili soruları yanıtlayan Tatar, seçimle ilgili yoğun çalıştıklarını ifade ederek, “11 Ekim tarihini, tabanımızın gücüne ve inancına güvenerek ben önermiştim. Kuruluş yıldönümümüzde sandığa gidiyoruz. Partililerimizin, Halkımız oyunu kullanması için büyük bir görevdir. Ülkede bir değişim için vatandaşlarımdan oy bekliyorum” dedi.
Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı olarak Akıncı’nın, Türkiye ile ilgili son açıklamalarına çok üzüldüğünü, bu sözlerin hem kendisini hem de Kıbrıs Türk Halkını rencide ettiğini belirten Tatar,  “Bir Cumhurbaşkanı seçim uğruna, yeniden seçilme uğruna Türkiye beni tehdit etti diyor. İşi bu noktaya getirdiyse, bambaşka yerlere gidiyor. Bir Cumhurbaşkanı, böyle konuşmamalı. Türkiye ile ilgili bu gibi iddialar çok yanlış ve çok üzücü.. Türkiye Halkına yansıması da çok kötü oluyor” şeklinde konuştu 
Tatar, “Sayın Akıncı’nın sözleri, hiçbir fayda sağlamamıştır. Meseleyi başka yerlere taşıyarak başka boyut getirmiştir. Akıncı tehdit edildiğini söylüyor. Bu seçimden öte bir şeydir” dedi.
AB fonlarından faydalanarak ülkede propaganda yapıldığını unutmadıklarını belirten Tatar, devletin yasalarına aykırı davrananların olduğunu ifade etti.

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Vatandaşın Maraş açılımını takdir ettiğini ancak bunun bazı kesimleri rahatsız ettiğini kaydeden Tatar, Maraş’la ilgili fırsatın kaçırılmaması gereken bir durum olduğunu söyledi.

“BAŞBAKAN OLARAK HERKESTEN ONAY ALMAMI GEREKTİREN BİR DURUM YOK”
Tatar, “Başbakan olarak herkesten onay almamı gerektiren bir durum yok. Benim tasarrufum. Tarihi fırsattı” dedi.
UBP Cumhurbaşkanı adayı olarak, kampanya boyunca kendisine desteği esirgemeyen UBP’lilere ve vatandaşlara teşekkür eden Tatar, “Temsil ettiğimiz değerleri, devletimizin çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye’nin de yardımı ile BM parametrelerinin değişmesi için girişimde bulunacağız. Onurlu, başı dik refah içinde bir Kıbrıs Türk Halkı istiyoruz. Zoru günler aştık, gelecekte de aşacağız. Ersin kararı doğru karar.... Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 10.10.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Akıncının Türkiye Ile Ilgili IddialarıMustafa AkıncıErsin Tatar
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