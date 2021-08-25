Tatar'dan Akıncı'ya eleştiri

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Akıncı’nın açıklamasını kullandığını ifade ederek, “Akıncı bir hata yaptı. Karşı tarafın eline malzeme verdi... Akıncı’yı yadırgıyorum, inciniyorum” dedi.

Tatar, Akıncı’nın açıklamasının Türkiye Cumhuriyeti’ne olan ‘hırsından’ kaynaklandığını da savunarak, “Bütün dünya bu açıklamaları görüyor ve duyuyor. Bu tür durumlar da benim elimi zayıflatıyor. Zaten Akıncı’nın da niyeti bu...” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Akıncı’nın bir gazeteye vermiş olduğu demeci Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklamayla yorumlamıştı.

Anastasiadis, Akıncı’nın “özellikle Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri, aynı zamanda Crans Montana’daki başarısızlığa neden olan sebepler konusunda yeterince açıklayıcı olduğu” iddiasında bulunmuştu.

Anastasiadis’in iddiası üzerine Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yanıtlamıştı.