Tatar'dan 45’nci yıl paylaşımı...

Ersin Tatar'ın paylaşımı şöyle:

“Bugün Kıbrıs Barış Harekatının ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıldönümüdür. Rum tarafının masaya konulan önerileri 1 ve 2’nci Cenevre konferanslarında reddetmesi ve adanın dört bir yanında, Kıbrıs Türkü’nün canına, malına yönelik saldırılarını sürdürmesi sonucu başlatılan Barış Harekatının ikinci aşaması sayesinde, üzerinde güven içinde yaşadığımız, Devlet kurduğumuz bugünkü coğrafyamıza kavuştuk. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının gerçekleşmesi kararını veren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş , ve harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Mücahitlerimizi, şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimize bir kez saha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile, UBP olarak, asla özgürlüğümüzden , güvenliğimizden, Devletimizden taviz vermeyeceğimizi, Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik kalkınma mücadelesini de kazanması için kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi yeniden vurguluyorum."