banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Anastasiadis'e ret
Dolandırıcılara dikkat!
Dolandırıcılara dikkat!
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
banner376
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olarak kutladığı 1 Ekim’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

02 Ekim 2021 Cumartesi 10:17
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret

banner341
Rum Yönetimi’nin, 16 Ağustos 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü dahi 1 Ekim olarak değiştirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum devletine dönüştüğünün bir diğer göstergesidir” dedi..  

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, “1960, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönelim” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı açıklamasında “Kıbrıs'ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960'a geri dönmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.  
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası, Eko Avrasya ve Aysiad biraraya geldi
Ticaret Odası, Eko Avrasya ve Aysiad biraraya geldi
Hava durumu
Hava durumu
Adaylığı İskele ilçesinde heyecan yarattı
Adaylığı İskele ilçesinde heyecan yarattı
Yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar, emeklileri hedef almaya devam ediyor...
Yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar, emeklileri hedef almaya devam ediyor...
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
Dünya Yaşlılar Gününde anlamlı ziyaret
Dünya Yaşlılar Gününde anlamlı ziyaret
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti
Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti
Maliye Bakanı Oğuz, EkoAvrasya ve AYSİAD heyetiyle görüştü
Maliye Bakanı Oğuz, EkoAvrasya ve AYSİAD heyetiyle görüştü
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim