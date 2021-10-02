Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret

Rum Yönetimi’nin, 16 Ağustos 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü dahi 1 Ekim olarak değiştirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum devletine dönüştüğünün bir diğer göstergesidir” dedi..

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, “1960, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönelim” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı açıklamasında “Kıbrıs'ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960'a geri dönmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

