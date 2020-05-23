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Tatar: “Daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz”

 Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
Tatar: “Daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz”
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Hükümetin, üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde, halka hizmet için canla başla çalışmakta olduğunu vurgulayan Tatar, “Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

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“İslam dünyasında büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı’nı ülkemizde de idrak etmeye hazırlanıyoruz. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi dönemi vesilesiyle, tüm insanlık ve toplumumuz için sevgi, saygı, birlik, dayanışma, yardımlaşma ve tüm insani değerler daha da önem kazanmıştır. Bayramın diğer tüm zamanlarda olduğu gibi ülkemizde, Anavatan Türkiye’de ve tüm müslüman aleminde en iyi şekilde, sağlık, huzur ve güven ortamında geçmesini diliyorum.

Ramazan Bayramını, dünyada ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin ve zorlukların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi ile mücadele ve beraberinde gelen küresel ekonomik krizin etkilerine çözüm üretme gayesiyle hepimiz zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Ramazan Bayramını kutladığımız bu anlamlı günlerde, ülkemiz için güzel dileklerde bulunurken aynı duyarlılıkla, dünyada ve bölgemizdeki komşu ülkelerde de bayramın öncelikle sağlık, barış, huzur ve güven ortamında kutlanmasını temenni ederim. Huzur ve güven ortamının korunması, halkımızın gelecekte daha aydınlık günlerde bir yaşama kavuşması için tüm gücümüzle uğraş vermekteyiz. Hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde halkımıza hizmet için canla başla çalışmaktadır. Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini diler, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”

Son Güncelleme: 23.05.2020 09:57
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Ramazan Bayramı Mesajı
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