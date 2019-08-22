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Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti. 

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:12
Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.30'da Başbakan Tatar'ı kabul ederek, baş başa görüşecek. 

Heyetlerarası görüşme ise 19.00'da gerçekleştirilecek. 

Başbakan Ersin Tatar, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılandı. 

Tatar ardından heyeti ile birlikte Oktay ile bir araya geldi. 

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Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ile ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar’ın görevini üstlenmesinden bu yana ülkemize ilk resmi ziyaretini teşkil edecektir.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız ile KKTC Başbakanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, ülkemiz ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerimiz ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

KKTC Başbakanı Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecektir."


Haber: Emir Ertorun  

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