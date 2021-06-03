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Tatar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Komitesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:30
Tatar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Komitesi ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda sırasıyla söz alan komite üyeleri, Cumhurbaşkanı’na, komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Komite üyelerinin, ekonomi ve doğal kaynaklar sektörlerinde ülkede yaşanan sorunları aktardıkları, ayrıca, Kıbrıs görüşmeleri konusunda Cumhurbaşkanı’na destek belirttikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “asrın projesi” olan sulama tünelinin açılışıyla ve iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt ve Mesarya ovalarına ulaşacak suyun üretimi artıracağını belirtti.

Bunun ekonomiye yapacağı katkılara işaret eden Tatar, Covid-19 salgınının KKTC’de bugüne kadar çok iyi yönetildiğine de değindi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, üyelere, komiteye katılım gösterdikleri ve destekleri için de teşekkür etti.

Toplantıya, Prof. Dr. Salih Saner, Prof. Dr. Vedat Yorucu, Hasan Sungur, Candan Avunduk, Mustafa Alkaravlı, Turgay Deniz, Fuat Nalcıoğlu ve Ahmet Hastürk katıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner de hazır bulundu.

 

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Son Güncelleme: 03.06.2021 11:29
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