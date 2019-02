Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bugünkü konjonktürde iki devlet çözümünün mümkün olmadığı’ şeklindeki görüşüne katılmıyorum”

“ŞU ANDA KIBRIS’TA İKİ DEVLET VAR. ÇÖZÜM, BARIŞ İSTİYORSAK BİR ANLAŞMA İLE GERÇEĞİ KABUL ETMELİYİZ. İKİ DEVLET, MEVCUT İKİ DEVLET TEMELİNDE BİR ÇÖZÜME GİDELİM”



Lefkoşa, 18 Ocak 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Bugünkü konjonktürde iki devlet çözümünün mümkün olmadığı” şeklindeki görüşüne katılmadığını belirtti ve “Şu anda Kıbrıs’ta iki devlet var. Çözüm, barış istiyorsak bir anlaşma ile gerçeği kabul etmeliyiz. İki devlet, mevcut iki devlet temelinde bir çözüme gidelim” dedi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, UBP’nin de bir çözüm istediğini vurgulayarak, “Güney’deki dostlara şahsen seslenmek isterim. Her halükarda , yaşayabilir çözüm hedefliyorsak, mevcut gerçekler zemininde çözüme varmamız gerekir. Bu noktada size bir örnek vereyim. Kısa süre önce AB temsilcileriyle görüştüm. Kıbrıs Türk tarafına, ülkenin bir gün yeniden birleşeceği perspektifiyle yardımda bulunduklarını söylediler. AB temsilcileri bunu söylerken federasyon terimini kullanmaktan kaçındılar” dedi.



“FEDERASYON BİR TUZAKTIR”



Federal çözümü tamamen reddedip reddetmediği ile ilgili bir soruyu yanıtlarken Tatar, kendi bakış açısında göre federasyonun bir tuzak olduğunu söyledi ve “AB çatısı altında, gerçekte tek üniter devlet olacak, serbest dolaşımı serbest yerleşimi olacak ve bu topraklardaki varlığımızın garantörü gördüğümüz Türkiye’nin çekileceği bir federasyon öngörülüyor. Böyle bir durumda gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak olmamız bizi kaygılandırıyor” ifadelerini kullandı.



“Federal çözümü resmen reddettiğinize göre ifade ettiğiniz yaşayabilir çözüm için sizin öneriniz nedir?” şeklindeki soruyu yanıtlarken ise Tatar, öncelikle her toplumun kendi bölgesinde yaşayacağını, yeşil hattın yeniden şekillendirileceğini, toprak ve mülkiyet konularının ise gerçekçi formüllerle çözüleceğini kaydetti.



Tatar, “Biz kimsenin malını sahiplenmek istemiyoruz. Mülkiyetin bir parçası para ile halledilecek’ dedi.



“AB ÇATISI ALTINDA ÇÖZÜM”



Tatar, bu formülün AB çatısı altında mı uygulanacağı sorusunu yanıtlarken, Kıbrıslı Türkler’in Avrupalı olduğunu, Kıbrıslı Türklerin düşüncesi, yaşam tarzı, liberal zihniyeti ve kültürünün Avrupalı olduğunu, kimsenin Kıbrıslı Rumlar Avrupalı ama Kıbrıslı Türkler değil diyemeyeceğini ifade etti ve “Avrupalı olduğumuza göre AB çatısı altında iki devlet neden olmasın?’ diye sordu.





“TÜRKİYE’NİN BİZE VERDİĞİ BAZI GARANTİLER OLMALI”



Gazetenin “Türk garantileri varken mi olmadan mı AB çatısı altında iki devlet diyorsunuz?” sorusuna karşılık ise Tatar, “Tabii Türkiye’nin bize verdiği bazı garantiler olmalı. Çünkü gelecekte yeni bir macerayla karşılaşmak istemeyiz. Düşünün ki AB çatısı altında, bütün özgürlükler olacak. Türk garantilerinin elimizden alınması durumunda başka bir tehditle karşı karşıya kalacağız” cevabını verdi.



Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının garantörü olarak kalacağı bir çözüm mü önerdiğinin sorulmasına karşılık Ersin Tatar, bir formül bulunacağını, bunun barışın sağlamlaşması için yapılacağını kaydetti ve şöyle dedi:



“Gelecekte liderlerin kontrol edemeyeceği durumlar ortaya çıkabilir. Tehdit altında olacak bir ekonomi bizi yeni maceralara sürükler. Bu yüzden garantiler önemlidir.”



“ALTERNATİF ÖNERİLER DE İNCELENMELİ”



Kısa süre önce Türk Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldığının hatırlatılması ve Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun bu aşamasındaki pozisyonunun sorulması üzerine UBP Genel Başkanı Tatar, şunları söyledi:



“‘Türkiye müzakere temelinde çözüm istediğini açıkça ortaya koydu. Türkiye Dışişleri Bakanı, 11 gün Crans Montana’da kalıp her türlü esnekliği göstermeye çalıştı. Bu çabanın sonunda uluslar arası toplum da müzakere masasının Kıbrıslı Rumların üzerine yıkıldığını tespit etti. Sayın Akıncı harita verdi. Ama, dönüşümlü başkanlığı almayı başaramadı. Anastasiadis kriz yarattı, seçimlere atıf yaptı ve sonunda müzakere masasından kaçtı. Türkiye’nin pozisyonu nettir. Evet, federasyon masada kalabilir ama alternatif öneriler de incelenmeli.”



“DİSİ İLE TEMASLARIN DEVAMINDAN YANAYIZ”



Tatar, bir süre önce Averof Neofitu ile yaptığı görüşmede bu konuları görüşme olanağı bulup bulmadıklarının sorulmasına karşılık, fırsat bulunduklarını ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



Tatar, “Adını söylemekten kaçınıyor olmalarına rağmen onlar da Kıbrıs’ın gerçeklerini anlıyor. Artık gevşek federasyona, iki bölgeliliğe daha çok atıf yapıyorlar. Yani AKEL’in güttüğünden daha farklı bir tavır tespit ettik. Bize, Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının kullanılması için çok faydalı olacağını da söylediler. Genel hatlarıyla olumlu mesajlar aldık” dedi.



Bir diğer soru üzerine Tatar, bu tür temasların devam etmesini arzu ettiklerini, somut sonuç vermese bile bu tür görüşmelerin tarafların birbirlerini anlamasına ve müzakere etmesine yardımcı olduğunu söyledi.



“ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL”



İç siyasetle ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Tatar, erken seçimin söz konusu olmadığını, erken seçimin zaman kaybı ve maliyet olduğunu, ancak mevcut çok partili hükümetin geleceğinin ise olmadığını dile getirdi.



Tatar, şunları ifade etti: “Dört parti örneğin Kıbrıs sorunu vb konularda uzlaşmıyor. Devamındaki aylarda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Adaylarla ilgili çeşitli isimler dolaşıyor. Ortaklar nasıl aday olup da hükümette kalabilir?”



Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile işbirliği perspektifinin sorulması üzerine de Tatar, “Olabilir. Bizim 21, onların 9 milletvekili var. 30 milletvekiliyle hükümet edilebilir. Ancak 26-27 vekille hükümetin işi bizim irademizde çok zor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise bu dönemde hazırlık çalışmaları yapıyoruz. UBP, en büyük parti olarak kendi adayını çıkarabilir” dedi.



(ÖZ/HA)