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Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı ile aramızda ciddi bir konsensüs söz konusu değil”

Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı ile aramızda ciddi bir konsensüs söz konusu değil”

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı ile aramızda ciddi bir konsensüs söz konusu değil”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, partisinin Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı ile aralarında ciddi bir konsensüsün söz konusu olmadığını belirtti.

UBP’nin konfederasyon, kadife ayrılık, AB çatısı altında iki ayrı devlet gibi alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesinden yana olduğunu kaydeden Tatar, “Sayın Akıncı ise hala bu çözüm modellerini masaya götürmekten kaçınmaktadır. Dolayısı ile UBP’nin Sayın Akıncı’nın izlemekte olduğu siyaste onay vermesi diye bir durum yoktur” dedi.

Ersin Tatar, bugün yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’e bilgi vermesinden sonra yaptığı açıklamada ciddi bir konsensüsün olduğunu söylemesinin pek çok çevrede UBP ile Cumhurbaşkanı arasında bir konsensüs olduğu izlenimi yarattığına dikkati çekti ve bunun doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’e bilgi verdiği toplantıda kendilerinin de görüşlerini ortaya koyduklarını kaydeden Tatar, Meclis Başkanının görüşme sonrasında çıkıp da toplantıda ciddi bir konsensüs ortaya çıktığını söyleyip, bunun hangi noktalarda olduğunu açıklamaması yanlış anlamalara sebep verdiğini belirtti.

“AYNI NOKTADA DEĞİLİZ”

Tatar, şöyle devam etti:

“Şunu bir kere daha halkımızın bilmesini istiyoruz ki Ulusal Birlik Partisi, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garanti sisteminin devamından yanadır ve bunun kaldırılmasını içeren Guterres Çerçevesi’ni stratejik anlaşma olarak imzalamayı Rum lider Anastasiadis’e öneren Sayın Akıncı ile aynı noktada değiliz. Ulusal Birlik Partisi’nin önemli toprak tavizleri içeren bir haritayı masaya koyan Sayın Akıncı’ya evet demesi asla söz konusu olamaz

Ulusal Birlik Partisi için yönetime etkin katılım, ayrı seçme, seçilme hakkı, iki bölgeliliğin sulandırılmaması, mülkiyet ve toprak konularının var olan gerçekler temelinde çözümü, Türk-Yunan dengesinin korunması, varılacak antlaşmanın AB hukuku haline gelmesi de bir anlaşma için mutlaka gözetilmesi gereken hususlardır”

“ALTERNATİF MODELLERİN MASAYA GELMESİNDEN YANAYIZ”

Ersin Tatar, UBP’nin, Rum tarafının federasyon anlayışıyla Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarının asla uyuşmadığı ve Crans Montana görüşmeleri ile birlikte federasyon görüşmelerinin çöktüğü, bittiği görüşünde olduğunu vurguladı.

Tatar, “Artık konfederasyon, kadife ayrılık, AB çatısı altında iki ayrı Devlet gibi alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesinden yanadır. Sayın Akıncı ise hala bu çözüm modellerini masaya götürmekten kaçınmaktadır.Dolayısı ile UBP’nin Sayın Akıncı’nın izlemekte olduğu siyasete onay vermesi diye bir durum yoktur” dedi.

Son Güncelleme: 20.02.2019 13:58
Anahtar Kelimeler:
Tatar Akıncı
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