Tatar CTP heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile görüştü.
23 Mart 2021 Salı 20:30
Son Güncelleme: 23.03.2021 21:55
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile görüştü.