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Tatar: “Çözüm umudu kalmadı, Maraş daha fazla kapalı tutulamaz”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar,  Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj başarısını, Doğu Akdeniz'e etkilerini ve Kapalı Maraş'ı CNN Türk'te değerlendirdi. 

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
Tatar: “Çözüm umudu kalmadı, Maraş daha fazla kapalı tutulamaz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin, Kıbrıs’ta artık çözüm umudu kalmadığını kaydederek, “Maraş artık daha fazla kapalı tutulamaz” dedi.

Tatar, güvenlik ve stratejik açıdan Maraş'ın iadesinin söz konusu olmadığını da vurgulayarak, “Maraş’ın açılması artık uzak değildir. BM'nin de itiraz edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü eski sahiplerine iade olacak. Bu, Güney Kıbrıs'ta da onay alıyor. Rum Basını, Yönetim ve kilise baskısına rağmen eski sahiplerin gelip mallarına sahip çıkacağını yazıyor. Bu endişe, bizim başarımızdır” şeklinde konuştu.

Bu adımın Türkiye ile istişare edilerek atıldığını belirten Tatar, “Meclis ve hükümetimiz bu açılmaya onay verir. Kamuoyu hazırdır. Yaklaşık 300 başvuru var. En az 200 iade edilirse, geleceklerini ifade etmişlerdir. Hayırlısıyla olacak” dedi.

“SONDAJ ÇALIŞMALARI HEM TC’YE HEM DE KKTC'YE ÖNEMLİ GÜÇ KATMAKTADIR”

Karadeniz'deki sondaj çalışmasının sonuçlarının KKTC'de mutlulukla karşılandığını söyleyen Tatar, çıkacak kaynağın Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik gücüne güç katacağına inanç belirtti.

Tatar, “ Bu başarının Doğa Akdeniz’e de yansımaları olacak... Uluslararası hukuk temelinde yapılan çalışmalar bölgede hem TC’ye hem de KKTC'ye önemli güç katmaktadır...”dedi.       

“GÜNEY’DE ÜZÜNTÜ BAŞ GÖSTERDİ. TÜRKİYE’NİN BAŞARISINI KISKANIYORLAR”

Ersin Tatar şunları da kaydetti:

“Türkiye'nin başarısı, Kuzeyi sevindirirken, Güney de üzüntü baş göstermiştir. Rum basını Türkiye başaracak mı diye soruyor? Kıskanıyorlar ve bu başarıyı itibarsızlaşrtırmaya çalışıyorlar... Boşuna çabalar...  Türkiye'nin adımları bölgeyi yeniden şekillendirmektedir... Ezber bozulmuştur, Türkiye'nin çalışmaları bölgede daha da önem kazanmıştır... Bizlerin desteği ile Doğu Akdeniz’de de benzeri kuyularda kaynak bulunacaktır.”

“HAKKIMIZI GÜCÜMÜZLE KORUYORUZ”

Doğu Akdeniz'de potansiyeli herkesin farkında olduğunu kaydeden Tatar, şunları da ekledi:

“Burada önemli olan hakkınıza sahip çıkmaktır. Biz hakkımıza sahip çıkmak istiyoruz. Maalesef hukuk bazen güçlünün yanında yer alıyor. Ama Türkiye'nin bölgesel gücü ortada... Doğu Akdeniz'de en büyük hak sahibi, Doğu Akdeniz’e en büyük sahil şeridine sahip ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs'ta da Karpaz'a sahip KKTC'nin sahil şeridi de Güney Kıbrıs'tan fazladır... Hakkımızı gücümüzle korumaktayız. Libya Anlaşması ile de dengeler Türk Tarafı lehine değişmiştir. Harita darmadağın olmuştur. Yeni bir bölgesel harita meydana gelmiştir. Doğu Akdeniz Türk Gölü olmuştur.”

AB'nin konuya müdahil olması ile ilgili olarak da Tatar, Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmayan AB'nin taraf olmasına dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

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“MARAŞ… İADE SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Maraş konusunda da konuşan Tatar, güvenlik ve stratejik açıdan Maraş'ın iadesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ersin Tatar, 46 yılın sonunda çözüm umudu kalmadığını, federal çözümün parçası olduğu söylenen Maraş'ın daha fazla kapalı tutulamayacağını söyledi.

Vakıf malları da dikkate alınacak şekilde, Maraş'ta büyük oranda eski sakinlere iade ile bölgenin açılmasının gündemde olduğuna işaret etti.

“SÜRECİ KADEMELİ ŞEKİLDE İLERLETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin, süreci kademeli şekilde ilerletmeye çalıştıklarını ifade ederek şunları da söyledi:

“Maraş’ın açılması artık uzak değildir. BM'nin de itiraz edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü eski sahiplerine iade olacaktır. Bu Güney Kıbrıs'ta da onay alıyor. Rum Basını, Yönetim ve kilise baskısına rağmen eski sahiplerin gelip mallarına sahip çıkacağını yazıyor. Bu endişe, bizim başarımızdır. Bu adımı Türkiye ile istişare ederek attık. Meclis ve hükümetimiz bu açılmaya onay verir. Kamuoyu hazırdır. Yaklaşık 300 başvuru var. En az 200 iade edilirse, geleceklerini ifade etmişlerdir. Hayırlısı ile olacak.”

“AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI VE KKTC SÖZÜ VERİYORUM”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de açıklamada bulunan Tatar, yoğun çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Tatar, şunları ekledi:

“Yeni dönemde KKTC'nin daha da güçlenmesi ve ‘tek alternatif federal çözümdür’ yerine, iki egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mesajı veriyoruz. Seçilirsem, KKTC'yi kabul ettirme, güçlendirme, Türkiye ile uyum içinde çalışma, güçlü ekonomi ve halkı ayrıştırıcı değil birleştirici bir Cumhurbaşkanlığı ve KKTC sözü veriyorum. Artık Kıbrıslı Türkler zaman kaybetmek istemiyor.” 

Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Ersin Tatar, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:09
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşKıbrıs SorunuCNN TürkErsin Tatar
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