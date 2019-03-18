Tatar: “Çoklu tarifenin sorgulanması gereken çok yönleri var”

“AMAÇ PİK SAATLERİ KIRPMAKSA NEDEN EN YÜKSEK TARİFE İŞYERLERİNİN SANAYİNİN VE DEVLET DAİRELERİNİN KAPALI OLDUĞU VE KONUTLARDAKİ TÜKETİMİN YÜKSEK OLDUĞU SAATLERE KONMUŞ?”

“TARTIŞILMASI GEREKEN ÇOK NOKTA VAR. TARTIŞILMAYACAK TEK ŞEY İSE KIB-TEK’İN NİSAN AYINDAN İTİBAREN ELEKTRİĞE YÜKSEK ORANDA BİR ZAM YAPACAĞIDIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, KIB-TEK yönetiminin Nisan ayından itibaren uygulanacağını açıkladığı çoklu tarifenin sorgulanması gereken çok yönleri olduğunu kaydetti.

Tatar, yetkililere “Çoklu tarifenin amacı pik saatleri kırpmaksa, neden en yüksek tarife işyerlerinin sanayinin ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ve konutlardaki tüketimin yüksek olduğu saatlere konmuştur” sorusunu yöneltti.

Yazılı açıklamasında Tatar, “Yanıtlanması gereken çok soru var, tartışılması gereken çok nokta vardır. Tartışılmayacak tek şey ise KIB-TEK’in Nisan ayından itibaren elektriğe yüksek oranda bir zam yapacağıdır” dedi.

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıkladığı son kararların, hükümetin halkın yararına değil, zararına çalışmaya devam ettiğinin yeni bir örneği olduğunu savundu ve “Hükümet ve KIB-TEK, tüm kesimleri, halkın yüzde yüzünü yakından ilgilendirmesine rağmen kimseyle konuşmadan, tartışmadan Nisan ayından itibaren güya çoklu tarifeye geçme kararı aldı” dedi.

“%18-%33 ARASINDA ZAM.. BU HALK İÇİN BİR YIKIM…”

Uzmanların KIB-TEK’in Nisan ayından itibaren elektriğe yapacağı zammın oranın % 18 ile % 33 arasında olacağını ifade ettiğini savunan Tatar, bunun hem ülke ekonomisi hem de halk için bir yıkım olduğunu söyledi.

Tatar, yazılı açıklamasında yetkililere aşağıdaki soruları da yöneltti:

“Çoklu tarifenin amacı pik saatleri kırpmaksa neden en yüksek tarife işyerlerinin sanayinin ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ve konutlardaki tüketimin yüksek olduğu saatlere konmuştur?

Madem konut tüketimi düşüktür, yapmayı düşündüğünüz pik kırpma mantığına ters değil mi?

Amaç pik saatleri kırmaksa, neden işyerlerinin sanayinin devlet dairelerinin açık olduğu, tüketimin doruğa çıktığı 07:00-17:00 saatlerinde yüksek tarife uygulamayı ve pik saatleri kırmayı düşünmüyorsunuz?

Neden hafta sonu da çoklu tarife uygulamayı düşünüyor ve insanımızı nispeten daha düşük ücret ödemek için gece geç saatleri beklemeye yönlendiriyorsunuz?

Bu konudaki hesabınız, kitabınız nedir?

Devlet bu yükün altından kalkabilecek mi? Yoksa önemli olan Devlet’in, milletin değil KIB-TEK’in çıkarları mı?

Neden hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı çıkıp halka anlatmıyor, uzmanlarla tartışmıyorsunuz?

Yoksa daha önce yapacağınızı açıkladığınız %18’lik zammı çoklu tarifeye geçiş ile örtmeye mi çalışıyorsunuz?

Bu uygulama sizce pik kırpması sağlayacak mı? Yoksa vatandaşın faturalarına ek bir zam mı getirecek?

KKTC’nin 2 milyon 800 milyon kilowatt saat yıllık üretimi, yaklaşık 1 milyon 500 milyon kilowatt saat da tüketimi var. Bu uygulama ile pik saatlerde de rahatlayacağınızı ümit ettiğinize göre, hala 4 jeneratör alıp KKTC’yi jeneratör çöplüğüne döndürmekte ısrar edecek misiniz?”