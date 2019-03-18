Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104595
ALTIN
228.957
DOLAR
5.4592
STERLİN
7.2152
EURO
6.1876
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor... 
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da araçtan hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA ARAÇTAN HIRSIZLIK
banner307

Tatar: “Çoklu tarifenin sorgulanması gereken çok yönleri var”

Tatar: “Çoklu tarifenin sorgulanması gereken çok yönleri var”

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
Tatar: “Çoklu tarifenin sorgulanması gereken çok yönleri var”

“AMAÇ PİK SAATLERİ KIRPMAKSA NEDEN EN YÜKSEK TARİFE İŞYERLERİNİN SANAYİNİN VE DEVLET DAİRELERİNİN KAPALI OLDUĞU VE KONUTLARDAKİ TÜKETİMİN YÜKSEK OLDUĞU SAATLERE KONMUŞ?”

“TARTIŞILMASI GEREKEN ÇOK NOKTA VAR.  TARTIŞILMAYACAK TEK ŞEY İSE KIB-TEK’İN NİSAN AYINDAN İTİBAREN ELEKTRİĞE YÜKSEK ORANDA BİR ZAM YAPACAĞIDIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar,  KIB-TEK yönetiminin Nisan ayından itibaren uygulanacağını açıkladığı çoklu tarifenin  sorgulanması gereken çok yönleri olduğunu kaydetti.

Tatar, yetkililere “Çoklu tarifenin amacı pik  saatleri kırpmaksa, neden en yüksek tarife işyerlerinin sanayinin ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ve konutlardaki tüketimin yüksek olduğu saatlere konmuştur” sorusunu yöneltti.

Yazılı açıklamasında Tatar,  “Yanıtlanması gereken çok soru var, tartışılması gereken çok nokta vardır. Tartışılmayacak tek şey ise KIB-TEK’in Nisan ayından itibaren elektriğe yüksek oranda bir zam yapacağıdır” dedi.

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıkladığı son kararların, hükümetin halkın yararına değil, zararına çalışmaya devam ettiğinin yeni bir örneği olduğunu  savundu ve  “Hükümet ve KIB-TEK, tüm kesimleri, halkın yüzde yüzünü yakından ilgilendirmesine rağmen kimseyle konuşmadan, tartışmadan Nisan ayından itibaren güya çoklu tarifeye geçme kararı aldı” dedi.

“%18-%33 ARASINDA ZAM.. BU  HALK İÇİN BİR YIKIM…”
Uzmanların KIB-TEK’in Nisan ayından itibaren elektriğe yapacağı  zammın oranın % 18 ile % 33 arasında olacağını ifade ettiğini savunan Tatar, bunun hem ülke ekonomisi hem de halk için bir yıkım olduğunu söyledi.

Tatar, yazılı açıklamasında yetkililere aşağıdaki soruları da yöneltti:

“Çoklu tarifenin amacı pik  saatleri kırpmaksa neden en yüksek tarife işyerlerinin sanayinin ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ve konutlardaki tüketimin yüksek olduğu saatlere konmuştur? 

Madem konut tüketimi düşüktür, yapmayı düşündüğünüz pik kırpma mantığına ters değil mi?

Amaç pik saatleri kırmaksa, neden işyerlerinin sanayinin devlet dairelerinin açık olduğu, tüketimin doruğa çıktığı 07:00-17:00 saatlerinde yüksek tarife uygulamayı ve pik saatleri kırmayı düşünmüyorsunuz?

Neden hafta sonu da çoklu tarife uygulamayı düşünüyor ve insanımızı nispeten daha düşük ücret ödemek için gece geç saatleri beklemeye yönlendiriyorsunuz? 

Bu konudaki hesabınız, kitabınız nedir?  

Devlet bu yükün altından kalkabilecek mi? Yoksa önemli olan Devlet’in, milletin değil KIB-TEK’in çıkarları mı?

Neden hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı çıkıp halka anlatmıyor, uzmanlarla tartışmıyorsunuz? 

Yoksa daha önce yapacağınızı açıkladığınız %18’lik zammı çoklu tarifeye geçiş ile örtmeye mi çalışıyorsunuz? 

Bu uygulama sizce pik kırpması sağlayacak mı? Yoksa vatandaşın faturalarına ek bir zam mı getirecek? 

KKTC’nin 2 milyon 800 milyon kilowatt saat yıllık üretimi, yaklaşık 1 milyon 500 milyon kilowatt saat da tüketimi var. Bu uygulama ile pik saatlerde de rahatlayacağınızı ümit ettiğinize göre, hala 4 jeneratör alıp KKTC’yi jeneratör çöplüğüne döndürmekte ısrar edecek misiniz?”

Son Güncelleme: 18.03.2019 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mdp, Şehitleri Anma Ve Zafer Haftası İçin Sokak Etkinlikleri Düzenledi
Mdp, Şehitleri Anma Ve Zafer Haftası İçin Sokak Etkinlikleri Düzenledi
“turkcell Girne Yarı Maratonu” Düzenlenecek
“turkcell Girne Yarı Maratonu” Düzenlenecek
El-sen Görev Şehidi Tatlıcı’yı Anacak
El-sen Görev Şehidi Tatlıcı’yı Anacak
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Özersay: “Koşullar doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz.“
Özersay: “Koşullar doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz.“
Genel Kurul'da gündem tarım, hayvancılık ve süt
Genel Kurul'da gündem tarım, hayvancılık ve süt
Gazimağusa’da
Gazimağusa’da "yaşlılık Dönemi Ve Hakları" Konulu Seminer Düzenlenecek
Töre: “Başlarına iş açabilir. Dikkatli olmalarını tavsiye ederiz”
Töre: “Başlarına iş açabilir. Dikkatli olmalarını tavsiye ederiz”
Tatar: “Çanakkale ruhu kurtuluşumuzu sağladı”
Tatar: “Çanakkale ruhu kurtuluşumuzu sağladı”
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor... 
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor... 

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim