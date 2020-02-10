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Tatar: “Çok Önemli Bir Seçimin Arifesindeyiz“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi Kadın Kolları tarafından Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde, dayanışma günü etkinliği gerçekleştirildi.

Tatar: “Çok Önemli Bir Seçimin Arifesindeyiz“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi Kadın Kolları tarafından Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde, dayanışma günü etkinliği gerçekleştirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:25
Tatar: “Çok Önemli Bir Seçimin Arifesindeyiz“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi Kadın Kolları tarafından Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde, dayanışma günü etkinliği gerçekleştirildi.

UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Sibel Tatar, UBP’nin halka hizmetleri ile “tarihine damgasını vurmuş” bir parti olduğunu söyledi.

Parti üyelerinin her zamanki gibi ülkenin ve partinin geleceğine sahip çıkacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Sibel Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de başarı ile çıkılacağını, bunun için çok çalışılacağını da dile getirdi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de konuşmasında, Ulusal Birlik Partisi’nin hemen hemen tüm kademelerinde görev yaptığını belirterek, geçmişte yaşadığı bazı anıları anlattı ve kadınların gücünü çok iyi bildiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin birlik içinde bu seçimden de başarı ile çıkacağından hiçbir endişesi olmadığını ifade eden Saner, “Genel Başkan Tatar, bilgisi, azmi, çalışkanlığı, halkçı kişiliği ve kadrosu ile Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı olacak” dedi.

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TATAR

UBP Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da, çok önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu belirterek, Ulusal Birlik Partisi’nin her geçen gün daha da toparlandığını ve gücüne güç kattığını belirtti.

“UBP’nin kamuoyu anketlerinde yüzde 40’ın üzerinde oyu olduğunu ve bugün seçime girerse tek başına iktidar olacak güçte olduğunu” belirten Tatar, “KKTC’nin bekası için Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ulusumuzun çıkarları için elbette bu makamı bırakmayacağız kazanmak için çalışacağız” dedi.

Dünyanın gözünün Kıbrıs’ta olduğunu söyleyen Tatar, Londra’da temaslarda bulunacağını ve orada gazetelere vereceği beyanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekası için olacağını söyledi.

Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardin gazetesinde verdiği demece de değinen Tatar, bu açıklamaları eleştirdi.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerin önemine işaret eden Tatar, “Hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi, çoluk çocuğumuzun başı dik onurlu bir şekilde var olmaları için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın önemli olduğuna işaret eden Tatar, uluslararası ilişkilerde cumhurbaşkanlığı makamının önemine işaret etti ve “bizim düşüncemizde bizim ideolojimizde bizim felsefemizi taşıyan bir kişinin oraya yerleşmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 16:58
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