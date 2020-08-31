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Tatar: “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir”

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji'ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi mesajlar da verdi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Tatar: “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir”
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Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji'ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi mesajlar da verdi.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, ailelerin olduğu kadar kendilerinin de eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, pandemi nedeniyle doğal olarak herkeste duyarlılığın arttığına işaret etti.
Tatar, “Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir. Çocuklarımızın eğitimlerinden kopmalarını istemiyoruz. Ama pandemiyi de dikkate alarak, en alttan en yukardaki okula kadar, her türlü alternatifi düşünüyoruz” dedi.

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Çocuklarla ilgili hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, Doğa Koleji'ne yeni eğitim döneminde başarı diledi. 
Tatar, çocukların geleceğe hazırlanmasının her eğitim kurumunun görevi olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin geleceğine, doğru siyaset, eğitim ve bilimle yön vereceğiz” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 19:35
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarGazimağusa Doğa Koleji
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