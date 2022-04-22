Tatar: “Çocuklarımızın aydınlık yarınlara ulaşmalarını sağlamak, en önemli sorumluluğumuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı, çocukların geleceğe güvenle bakabilmesinin, egemen devletlerinde güven içerisinde yaşayıp aydınlık yarınlara ulaşmalarını sağlamanın en önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar mesajına, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102’nci kuruluş yıl dönümünü; KKTC, Anavatan Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, dünyamızda yaşanan savaşların gölgesinde kutluyoruz” sözleriyle başladı.

“Savaşın getirdiği ölümleri, acıları ve göçleri yaşayan bir halkın Cumhurbaşkanı olarak ulusal egemenliğin önemini ve her koşulda sahiplenilmesi gerektiğini vurgulamakta fayda görüyorum” diyen Tatar şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, demokratik bir ortamda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kendi öz iradesi ile büyük bir çoğunlukla şahsıma destek vererek ulusal egemenliğine sahip çıkmış, iki devletli çözüm şeklini benimsediğini ve desteklediğini dünyaya göstermiştir.



Çabamız, Kıbrıs’ta var olan iki halk ve iki devlet arasında, egemen eşitlik ve iş birliğine dayalı bir uzlaşı zeminini oluşturmaktır. Unutmayalım ki Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz de eski Doğu Akdeniz değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da daha güçlü duruma gelmiştir.Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığıyla ulusal egemenliğimize sahip çıkarak daha güçlü bir KKTC yaratmak üzere emin adımlarla siyasetimizi tüm dünyaya anlatırken; tüm çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabildiği, egemen devletlerinde güven içerisinde yaşayıp aydınlık yarınlara ulaşmalarını sağlamak, en önemli sorumluluklarımız arasındadır.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü olan 23 Nisan tarihini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm çocukların bayramı olarak gelecek nesillere armağan etmiştir. Bu özel ve anlamlı günde tüm çocuklarımızın özgür ve adil bir ülkede yaşamalarını sağlamak en önemli sorumluklarımızın başında gelmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türk ulusunun egemenliği için can veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, aziz Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken geleceğimizin teminatı çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum”