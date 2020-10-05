Tatar, CNN’Türk’e konuştu

Başbakan Tatar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu söyledi…

Tatar ‘Biz her zaman Azeri kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yanındayız. Bu yüzden gönlümüz, dualarımız, temennilerimiz Azerbaycan ile. Ana vatanımız Türkiye de gereğini yapmaktadır, yapıyordur’ dedi.



Yunanistan tarafından amacı dışında yayımlanan Navtex’e ilişkin olarak ise Tatar, ‘Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmek suretiyle Mavi Vatan'da hakkımızın korunması için ne gerekiyorsa onu yapmak durumunda olduğumuzu biliyoruz ve Kıbrıs Türk halkı bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasındadır, yanındadır’ değerlendirmesinde bulundu.

Rum- Yunan ikilisinin yıllardan beridir Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarına tecavüz ettiğine ve Kıbrıs’ın tamamen onlarınmış gibi kararlar aldıklarına dikkati çeken Tatar, “bütün bunlar anayasaya aykırıdır, dolayısıyla biz bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz, hakkımızı arıyoruz, hakkımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz’ ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin gücü sayesinde barış ve refah içerisinde yaşadığını da dile getiren Başbakan Tatar, çalkantılı bir coğrafyada gelecek kuşaklara refah ve huzur içinde bir geleceğin ancak Türkiye’nin desteğiyle verilebileceğini söyledi.

Maraş konusunda ise Tatar, 46 yıldır kapalı durumda olan Maraş’ın kapsamlı bir çözümün parçası olduğunun dile getirildiğini ancak şu anda bir anlaşmanın oluru olmadığını dolayısıyla Gazimağusa’nın gelişebilmesi için Maraş’ın açılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana iki devletten yana olduklarını belirterek ‘Zaten iki devlet var var olan gerçeğin kabulünü savunuyorum. BM ve diğer ilgili tarafları ikna etmek lazım. Doğu Akdeniz’deki dengelerin de kabul edilebilir bir noktada olması için bu yöndeki bir arayış doğrusudur’ dedi.

Seçimlere yönelik mesajının sorulması üzerine ise Tatar, iradenin ortaya çıkması için halkın vatandaşlık görevini yapmasını ve sandığa gidip oy kullanmasını istedi.