Tatar: “Ciğerimiz yandı, çok üzgünüm”

Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu: “Yangının verdiği hasarı telafi etmek en büyük borcumuz… Yanan sahayı şubat marta kadar ağaçlandıracağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun”

İtfaiye Müdürü Gürpınar: “Yaklaşık 700-1000 dönüm arazi yandı. Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasınlar. Özellikle trafoların, elektrik tellerinin çevresine dikkat edilsin”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Geçitköy bölgesindeki yangında ilk belirlemelere göre 700 dönümden fazla bir alanın kül olması ciğerlerimizi yaktı, çok üzgünüz” dedi.

Yangının söndürülmesi için kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde büyük bir çalışma yaptığını kaydeden Tatar, ekiplere teşekkür etti ve herkese geçmiş olsun dileğini iletti. Tatar, yaz aylarında yangınlar karşı daha dikkatli olunması çağrısı da yaptı.

Geçitköy’deki yangın bölgesinde incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de 19.00 ana haber bülteninde katıldığı canlı yayında, değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Kolordu Komutanı’ndan aldığı telefon üzerine bölgeye geldiğini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla helikopterle keşif yaptıklarını kaydederek, “Mavi Köşk”ün bulunduğu bölgede büyük tehlike yaşandığını söyledi.

Yoğun dumana karşı İHA’larla da keşif yapıldığını bildiren Tatar, yangının söndürülmesi için tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu; olağanüstü bir çalışma izlediklerini kaydetti.

“Türkiye’den 2 helikopter 1 uçak; İngiliz üslerinden de 2 helikopter gönderildi” diyen Tatar, bu araçların Geçitköy Barajı’ndan alınan suyla söndürme çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İlk belirlemelere göre 700 dönümden fazla bir alanın kül olması ciğerlerimizi yaktı çok üzgünüz. Yangının nedeni araştırılacak. İki yıl önce Kalkanlı’daki yangın daha büyüktü ama bu da az değil, çok üzgünüm” dedi.

Yangının söndürülmesi için birçok insanın olağanüstü şekilde çalıştığını vurgulayan Tatar, “Cansiperane çaba gösteren herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Tatar, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, yangın söndürme çalışmaları için bulunabilecek tüm yardımların alınması gerektiğini de belirterek “Benim başbakan olduğum dönemde Türkiye buraya bir helikopter gönderdi ama zaman zaman servise Türkiye’ye gidiyordu. Bir helikopterin tekrar burada konuşlanması için düzenlenme yapılması gerek. Bugünkü yangını yaza girerken yaşadık, yazda çok daha dikkatli ve hazırlıklı olmak lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a, Orman Dairesi ve Kıb-Tek’in ortak bir çalışma yapması gerektiğini söylediğini bildirerek kritik bölgelerde elektrik telleriyle ilgili riskin ortadan kaldırılması gerektiğini; çöplük gibi risk arz eden yerlerde de riskin minimuma indirilmesine kendilerinin de yardımcı olabileceğini anlattı.

“Ciğerlerimiz yandı” diyen Tatar, “Halka mesajım şudur: Yanan ormanlar hepimizindir. Kimseyi suçlayamıyoruz. Bir takım eksiklikler var, imkan sıkıntıları vardır. Bütün bunları güçlendirmemiz lazım. Risklerin nerede olduğu belli o riskleri minimize etmek için bir çalışma lazım. O çalışma için de koordinasyon lazım. Bu ders alındı. Kalkanlıdaki yangından sonra da zaten alınmıştı. Bütün kurum ve kuruluşların imkanlar kabiliyetinde, helikopter uçak ve İHA’ların desteğiyle, devletin, iş insanlarının ve halkın olağanüstü gayretlerini gördük. Birlikte, koordinasyon içinde büyük bir çalışma yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

-Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu: “Orman hepimizin, sahip çıkacak iş ve güç birliği lazım”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, bugünkü yangının bölgedeki trafoda başladığını ilk iki yangını söndürdüklerini ancak üçüncünün, iş makinelerinin giremediği bölgeye yayıldığını söyledi.

Yangının verdiği hasarı telafi etmenin en büyük borçları olduğunu kaydeden Karzaoğlu, “Yanan sahayı şubat marta kadar ağaçlandıracağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin iş birliğine hazır olduğunu kaydederek “Orman hepimizindir herkes sahip çıkacak iş birliği güç birliği lazım. Biz üzerimize düşeni imkanlar dahilinde yapıyoruz” diye konuştu.

-İtfaiye Müdürü Gürpınar: “İhbarı 12.30’da aldık… Sigara izmaritleri yollara atılmasın”

Polis İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da yangın ihbarını saat 12.30 civarında aldıklarını ve çöplük alanda başladığını bildirdi.

Tüm ekiplerin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahaleye başladıklarını kaydeden Gürpınar, daha sonra havadan keşif yapıldığını, hava araçlarının da katkısıyla söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Gürpınar, yaklaşık 700-1000 dönüm arazinin yandığını bildirerek “Halkımız her zaman dikkatli olsun. Sigara izmaritlerini yollara atmasınlar. Özellikle trafoların, elektrik tellerinin çevresine dikkat edilsin” dedi.