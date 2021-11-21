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Tatar çifti “Taş Kağıt Makas” sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte “Taş, Kağıt, Makas” isimli sergiyi ziyaret etti.

21 Kasım 2021 Pazar 10:00
Tatar çifti “Taş Kağıt Makas” sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sergide, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin “çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet” konularını yansıtan karikatürleri yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, Rüstem Kitabevi Ana Galeri'de düzenlenen sergide gerçekleştirdiği konuşmada, bu özel günde Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin oldukça anlamlı olduğunu dile getirerek, sanatçının eserlerinde çocukların, kimi durumlarda maruz kaldığı şiddeti etkili bir biçimde yansıttığını kaydetti.

Sergilenen eserlerin 3 Aralık Cuma günü Telsim sponsorluğunda gerçekleşecek olan müzayedede Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına satışa sunulacağını ifade eden Sibel Tatar, Evrensel Çocuk Hakları başkanını, yönetimini ve üyelerini, sivil örgütlülük anlamında önemli bir organizasyona imza attıkları için tebrik etti.

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Son Güncelleme: 21.11.2021 13:56
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