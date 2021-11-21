Tatar çifti “Taş Kağıt Makas” sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sergide, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin “çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet” konularını yansıtan karikatürleri yer alıyor.
Sergilenen eserlerin 3 Aralık Cuma günü Telsim sponsorluğunda gerçekleşecek olan müzayedede Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına satışa sunulacağını ifade eden Sibel Tatar, Evrensel Çocuk Hakları başkanını, yönetimini ve üyelerini, sivil örgütlülük anlamında önemli bir organizasyona imza attıkları için tebrik etti.