Tatar çifti 34. Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında dereceye girenleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Günkut Ajans direktörleri ile yıllardan beri yapılan çeşitli etkinliklerde bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkemizde yıllardan beri düzenlenen güzellik yarışmalarının, KKTC’nin tanınmasında da etkili olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kraliçesini kendi seçen, güzellik yarışmasını kendi düzenleyen bir toplum olarak gençlerimizin ve ülkemizin buna layık olduğunu dile getirdi.



Yarışmanın kamp süresinde gençler arasında başlayan dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın sürdüğü, hep beraber büyük bir cesaretle ülkemizi tanıtmak amacıyla uluslararası organizasyonlara katılmanın da önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, dereceye giren güzellere başarılar dileyerek Bülent Günkut ve Mehmet Günkut’a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.