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Tatar: “Çevre dostu projelere önem verilmeli”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yetkilileriyle görüştü

19 Kasım 2021 Cuma 10:15
Tatar: “Çevre dostu projelere önem verilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Üyelik payesi, Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a da birliğin temsilcilik payesi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un öncülüğünde önemli projeler ve çalıştaylar yapıldığını söyleyerek, Anavatan Türkiye’den her düzeyde kurum ve kuruluşlarla yapılan temasların oldukça önemli olduğunu belirtti.

“SİYASAL, KÜLTÜREL VE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ GEREKLİ”

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Siyasal, kültürel ve akademik iş birliklerinin, KKTC’nin gelişimi için gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile her alanda yapılan iş birliklerinin Kıbrıs Türkü’ne güven verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden kabloyla elektrik gelmesinin ekonomik açıdan olduğu kadar çevresel manada da büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda mimar ve mühendislerin görüşlerinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Turizm ve yükseköğretimin, öncü sektör olduğu ülkede çevrenin ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Tatar, özellikle dünya gündeminde önemli yer tutan küresel ısınma konusunda da duyarlı olunarak çevre dostu projelere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yetkilileri de yaptıkları konuşmada, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek KKTC’ye her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirttiler.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 11:13
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