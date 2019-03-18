Tatar: “Çanakkale ruhu kurtuluşumuzu sağladı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale ruhu sayesinde Rum’un Enosis çabalarından kurtularak kendi devletini kurduğunu belirtti.

Tatar, Çanakkale Zaferinin 104’ncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada Çanakkale zaferinin Türk ulusunun dirilişinin sembolü olduğunu ifade ederek, “Türk milleti, Çanakkale’de özgürlük ve egemenliğini canı, kanı pahasına teslim etmeyeceğini ortaya koymuştur” dedi.

Çanakkale zaferinin aslında Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurularak Anadolu’nun düşman ellere bırakılmayacağının müjdecisi olduğunu dile getiren Tatar açıklamasına şöyle devam etti;

“Kıbrıs Türk Halkı, Çanakkale savaşlarını yakından takip etmiştir. Hatta bazı Kıbrıs Türklerinin Çanakkale savaşlarına katıldığı da bilim adamları tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca İngilizler tarafından esir alınanlardan 217 tanesinin ülkemiz topraklarında şehit oldukları bir vakadır. Bu noktada, Çanakkale esirlerini kurtarmak ve Anadolu’ya gitmelerini sağlamak için çok uğraşan ve başarılı oldukları için tutuklanan Doktor Hüseyin Behiç, Hasan Karabardak, Hüseyin Babaliki’yi de burada rahmet ve minnetle anmak isterim. Ayrıca anımsatmak isterim ki, araştırmacılarımıza göre Doktor Behiç’in idamına kadar uzanan komploların gerisinde rahmetlinin Çanakkale esirlerini kurtararak, Kıbrıs Türkleri ile birlikte İngiliz koloni idaresine karşı isyan etme planları yapması da var...Çanakkale bu kadar önemlidir bizim için.

Çanakkale ve Türk Kurtuluş Savası Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş ve özgürlük mücadelesi için de birer örnektir. Kıbrıs Türkü Çanakkale ruhu sayesinde Rum’un Enosis çabalarından kurtularak kendi devletini kurdu.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu Çanakkale Zaferi’ne Çanakkale ruhuna borçluyuz... O nedenle Çanakkale zaferini gururla, onurla, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum...”