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Tatar: "Çanakkale geçilmez, KKTC'den vazgeçilmez"

Bugün Çanakkale zaferinin 106.yıldönümü

18 Mart 2021 Perşembe 11:15
Tatar: "Çanakkale geçilmez, KKTC'den vazgeçilmez"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 106 yıl önce kazanılan Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de güç ve ilham verdiğini kaydederek, “Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez”  dedi.

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayri resmi 5+BM toplantısına da işaret eden Tatar, “Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde, eşit, egemen, iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklinden vazgeçmeyeceğimizi ve bunu müzakere masasına getireceğimizi bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, KKTC’DEN VAZGEÇİLEMEZ” 

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın ve emperyalist güçlerin en güçlü ordularına karşı, kahraman Türk askerinin kanı ve canı pahasına kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, dünya esir uluslarına ve mazlum haklarına bir umut ve ışık olurken, Kıbrıs Türk halkına da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde güç ve ilham kaynağı olmuştur.

Bu büyük zaferden alınan güç ve ilhamla halkımız bir asırdan bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için mücadele etmektedir. 

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“Çanakkale geçilmez” söylemi, sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmi ile özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir. 

 Kıbrıs Türk halkı, Çanakkale Zaferi’nden aldığı güç ve ilhamla, her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuşmuştur. Bunun da bedeli kan ve can olmuştur. Evlatlarımız, Çanakkale’de olduğu gibi toprağa düşmüştür. Bu nedenlerle, yaratılan vatanı, devleti, özgürlüğü ve egemenliği korumak şehitlere olan borcunuzdur. Şehitlerimizin emaneti olan bu değerleri her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız. Tüm dünya da bunu böyle bilmelidir.”

“EŞİT EGEMEN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÇÖZÜM ŞEKLİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ, BUNU MÜZAKERE MASASINA GETİRECEĞİZ”

Mesajında Kıbrıs konusunda da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları ifade etti:

“27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi 5+BM toplantısının hazırlıkları sürerken, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklinden vazgeçmeyeceğimizi ve bunu müzakere masasına getireceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bölgenin en güçlü ve en büyük devleti Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli Kıbrıs ve bölgenin yararına olup, en gerçekçi çözüm şeklidir. Federasyon masalının peşine bir 50 yıl daha takılmaya halkımızın tahammülü yoktur. 

Çanakkale şehitleri ile tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken, Çanakkale geçilemeyeceği gibi KKTC’den vazgeçilemeyeceğini de bir kez daha belirtiyorum.”  

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Son Güncelleme: 18.03.2021 12:25
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