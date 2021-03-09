Tatar: “Bugünün kazanılmasında verilen emekleri, kaybedilen canları hatırlamak gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin TATAR’ın eşi, Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar konuşmasında, 8 Mart dünya kadınlar gününü için; ‘’Bugün çok zor kazanılan bir gün. Bugünün kazanılmasında verilen emekleri, kaybedilen canları hatırlamak gerekiyor. Bununla beraber bugün, hala bu günü anarken, etrafımızda; çok yakınımızda yaşanan sorunları görmemezlikten gelemeyiz. Dolayısıyla bugün; durup düşünmek ve kadınlar için ne yapabilirim sorusuna cevap ararken, aynı zamanda her alanda kadınlar için mücadele etmemiz gerektiğini yeniden anımsamamıza yardım edecek bir gün” dedi.

“Ülkemizde kadına şiddet; hiç tahmin etmediğimiz evlerde, hiç tahmin etmediğimiz şahıslar tarafından geçekleşiyor. Dolayısıyla bu yönde bir an önce bir yasa getirilmeli ve temel hak olan korunma hakkı desteklenmeli. KKTC’de kadınlar, toplumun %46’sını oluşturmakta. Buna karşın istihdam edinen kadın oranlarına baktığımızda aynı oranda olmadığını görüyoruz. Eğitim durumuna nazaran, kadınlarda yükselme imkânının çok kısıtlı olduğunu görmekteyiz.”

‘’Kıbrıs’ın öncü Türk Kadınları’’ kitabından da bahseden Tatar, “78 öncü Türk kadını hikâyesini bu kitapta anlattık. Orada çok güzel örnek alınası hayatlar var. Kitabı ortaya koymamızın en büyük sebebi, genç kızlarımızı motive etmek. Kitap şuan yayınevinde ve hem İngilizcesi hem de Türkçesi olacak şekilde yayımlanmak üzere.

Anne-Baba Okulu projesine de değinen Tatar, “Pandemi bizim için kısıtlayıcı oldu. Bu proje süreci devam etmekte. Fakat biter bitmez; en ücra köyden, merkezlere kadar anne babalara eğitim götürerek, anne babayı eğitmenin yanında, amacımız çocuğu da eğitmek. Bizim için çocuk çok önemli. Çocuğu ve geleceği yetiştirecek kişiler öncelikli olarak anne baba olacağı için, onların eğitimi de bizim için oldukça önemli. Ayrıca senfoni orkestramızdan da adanın dört bir yanında bulunan; ilgisi olup müzik aleti alamayan, müzik kulağı çok iyi olan çocuklar için, eğitim bakanlığının desteğiyle çocuklara ulaşıp gerekli eğitimi vermek istiyoruz. Çocuklarla beraber bir senfoni orkestrası oluşturma planı içerisindeyiz.”

Tatar, Hukuk, Sağlık veya Eğitim alanına bakıldığında kadın istihdam sayısının gayet orantılı olduğunu fakat, diğer alanlara bakıldığında, öğreneğin; meclisimizde 50 milletvekilimizin sadece 9’unun kadın olduğunu belirterek, iş hayatında toplumuzda çok fazla engelin olduğunu ve bunun da iş hayatında bir sendrom yarattığını bildiklerini ifade etti. Tatar, “Bu sorunların bir an önce çözülmesi için; hem kadın örgütleriyle, hem de meclisteki kadın milletvekillerimiz ile bu konuda el birliğiyle gerekenin yapılması gerekiyor. Kadınların toplumun birçok alanında olduğu gibi, meclise girdiklerinde de toplumun sesi olup birçok şeye katkı sağlaması gerekiyor.

İletişim Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Tatar, “Her alanda olduğu gibi tecrübe bu alanda da çok önemli. Ayrıca stajını veya çalışma alanını mutlaka medya alanında yapmalıdır. Yazılı medya, görsel medya ve radyo kurumlarını; ayrıca sosyal medyada da bulunup tecrübe etmesi ileride iş bulmada ve mesleki ilerlemede çok büyük katkısı olacaktır. Bu alanda ilerleyen kişilerin, doğru bilginin önemini benimsemeleri ve şartlar ne olursa olsun adil ve demokratik olmaları gerekmektedir.”