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Tatar: “Bu memleketi kalkındıracağız”

Tatar: “Bu memleketi kalkındıracağız”

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:44
Tatar: “Bu memleketi kalkındıracağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ülkenin her yanında yatırıma ihtiyaç olduğunu” belirterek; “ bu memleketi kalkındıracağız. Bunun için projelerimizi hazırlıyoruz. Anavatan Türkiye’den su geldi, elektrik de gelecek” dedi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP milletvekilleri ve bazı ilçe başkanları Dipkarpaz’ı ziyaret etti.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, “ UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile milletvekillerinin sorunların artmakta olduğu Dipkarpaz, Yeni Erenköy ve Mehmetçik’i ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını” belirtti.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasında “Karpaz’ın en güzel ve en özel yerlerden biri” olduğuna işaret etti ve şöyle konuştu:
“Bafra projesi, bölgenin eko turizme ve turizme açılması bizim projemizdir. Bölgeye yolları yapan da Anavatan Türkiye ve bizim hükümetlerimizdir. Şu anda da arkadaşlarımız Karpaz ve diğer bölgelerimiz için yeni projeler üzerine çalışıyorlar. Ülkenin her yanında yatırıma ihtiyaç vardır. Bu memleketi kalkındırtacağız. Bunun için projeler hazırlıyoruz. Anavatan Türkiye’den su geldi, elektrik de gelecek. Anavatan Türkiye ile birlikte ekonomik kalkınma çabamızı başarı ile tamamlayacağız.”
UBP Genel Başkanı Tatar, “mevcut 4’lü koalisyon hükümetinin ortak bir vizyon ve misyonu olmadığını” iddia etti ve “Türkiye ile imzalanması gereke Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün bu yüzden bir türlü imzalanamadığını ve ülkenin bundan büyük zarar gördüğünü“ savundu.
Ersin Tatar, “Ne yaptığını ve ne yapacağını bilmeyen hükümetin bu nedenle dünya kadar önemli konu ortada dururken, vicdani ret ve kürtaj gibi konuları ortaya attığını” söyledi.
“Hükümetin TDP kanadının son olarak hesapsız kitapsız bir şekilde, tamamen dar çıkarlar uğruna istihdamı destekleme fonunu tüketme kararı aldığını” söyleyen UBP Genel Başkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başbakan Erhürman bu konuda bir öyle bir böyle konuşuyor. Başbakan bazı kişilere ‘ben de buna karşıyım, doğru olmadığını biliyorum’ diyor ama TDP’ye yeşil ışık yakıyor, CTP Genel Sekreteri bu tasarıya onay veren açıklama yapıyor. Bu doğru değildir. Böyle hükümet olamaz”.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Türkiye’nin artık 2 Devletli çözüm, konfederasyon da masada olmalıdır demesinden rahatsız olan bazı marjinallerin hemen Türkiye’ye karşı saldırıya geçmelerine UBP’nin sessiz kalmadığını ve asla kalmayacağını” da belirterek şunları söyledi:
“Sen Devlet’te öğretmen olarak Devlet’ten maaş alacaksın ve Devleti’ni yok etmek için çaba göstereceksin. Sen, Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği ve ayakta durması için ne kadar önemli olduğunu bileceksin ama yalan, yanlış şeylerle Türkiye’ye saldıracaksın. Bu olamaz. Bunlara göz yumamayız. Biz yummuyoruz ama Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP ve TDP’den Türkiye’ye yönelik saldırılar karşısında tek bir açıklama yok. Neden? Herkes bunu iyi düşünmelidir.”
 


Son Güncelleme: 09.02.2019 18:57
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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