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Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”
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Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”

Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”

20 Mart 2019 Çarşamba 08:01
Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, elektrik ücretlerine yapılan zamların vatandaşı ve ülkeyi perişan edeceğini belirterek, yapılan zamların normal olmadığını ve dövizdeki yükselişle açıklanamayacağını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar bu sabah konuk olduğu Kıbrıs TV’de elektrikteki yeni tarifeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Eğer aksini bildirmezseniz 1 Nisan’dan itibaren otomatik olarak çoklu tarifeye geçeceksiniz. Bu doğru bir uygulama değildir. Tam tersi olması ve eğer bildirmezseniz eski sistemde kalmanız lazım” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar söylenenlere göre ise eski tarifede kalırsanız faturanıza Nisan ayından sonra yüzde 20 zam yansıyacak. Eğer çoklu tarifeye geçerseniz yine zamdan kurtulamazsınız. En fazla elektrik kullanımınız olan 17.00-22.00 saatleri arasındaki harcamanız için yüzde 50 zamlı ödeme yapacaksınız. Bu konutlar için geçerlidir. Konutların kullandığı elektrik ise toplam içinde yüzde 35 paya sahiptir. Geri kalan yüzde 65 elektrik sanayide, turizmde ve diğer yerlerde kullanılmaktadır. Bunlara yönelik tarife belli değildir. Yarım yamalak bir şey yapıp ortaya koydular. Başbakan çıkıp konuşması lazım ama ortada yok. Halkın Partisi bizi çoklu tarife ücretleri konusunda kandırdılar diyor. Böyle hükümet, böyle idare olmaz”

“TÜRKİYE İLE SAĞLIKLI İŞBİRLİĞİ YAPAN PARTİ BİZİZ”

Ersin Tatar, halkın UBP’ye verdiği desteğin, bugüne kadar doğruları yapmış olmasından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

“ KKTC‘yi kuran parti UBP’dir. Kalkınma hamlesini başlatan, belli bir noktaya getiren,  tüm projelerin altında imzası bulunan, halkın içinden çıkan örgütlü yapısı en güçlü olan, Anavatan Türkiye ile sağlıklı, doğru, kardeşçe ilişkileri savunan, Türkiye ile samimi işbirliği yapan parti biziz. O nedenle halkın büyük kesimi UBP’yi sever, UBP’yi destekler. Şimdi CTP Genel Başkanı da çıktı yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyor ama halk KKTC’yi aslında kimin istediğini, kimin savunduğunu, kimin kalkınmasını istediğini biliyor”

“KALKINMIŞ REFAH İÇİNDE BİR KKTC HEDEFİMİZDİR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin ülke için ciddi, tutarlı bir vizyona sahip olduğunu da ifade etti ve “Kalkınmış, refah içinde güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefimizdir. Bütün gayretlerimiz, çalışmalarımız bu yöndedir” dedi.

Tatar, güçlü bir ekonomi için üretim ve verimliliğin artırılacağını, rekabet edebilirliğin yükseltileceğini, yatırımların önünün açılacağını, kaynak israfına son verileceğini, kamu maliyesinin toparlanacağını sözlerine ekledi.

“KOSOVA MODELİ KIBRIS İÇİN DE GEÇERLİDİR” 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki bir soruyu yanıtlarken ise, Kıbrıs konusunda artık bir federal çözüme gidilemeyeceğinin belli olduğunu, Crans Montana’da sürecin başarısızlıkla sonuçlandığını, bunun o günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da itiraf edildiğini belirtti.
Tatar şöyle devam etti;

“Kimse federasyondan başka yol yok diyerek halkımızın önünü tıkamasın. Kosova’da birleşme üzerinde anlaşılamayınca Kosova’nın ayrı Devlet olmasına yeşil ışık yakıldı. Bu Kıbrıs için de mümkündür. Birleşmiş Milletler daha ne kadar süre bize haksızlık yapacak? O nedenle biz müzakere yolu ile ayrılığın, konfederasyonun, AB çatısı altında iki ayrı devletin veya iki ayrı devletin de çözüm alternatifleri olarak masaya gelmesini savunuyoruz”

EROĞLU İLE ANASTASİADİS’İN 11 ŞUBAT 2014 AÇIKLAMASI

Ersin TAtar, 11 Şubat 2014 Eroğlu-Anastasiadis Ortak Açıklaması’na ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“O belgede Kıbrıs Türkleri ve Rumlarından kaynaklanan bir ortak egemenlikten söz edildiğini, bunun aslında iki halkın ayrı ayrı egemen olduklarının kabulü anlamı taşıdığını belirtti ve o açıklama ile varılacak bir uzlaşma bana göre eğer anlaşamazsak gün gele ayrılabileceğimizi de içeriyordu. Şimdi o açıklama da geride kaldı. Masa çöktü. Dolayısı ile önümüze bakmak ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım. Türkiye de yaşananlardan sonra bizim gibi konuya yaklaşıyor”


 

Son Güncelleme: 20.03.2019 11:43
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Elektrik Zamları
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