Tatar BRT'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Tatar, Pandemi konusunda yaptığı değerlendirmede, süreçte bir takım sıkıntılar yaşanmış olabileceğini ancak gelinen noktada herkesin işin bilincinde olduğunu söyledi.

Tatar, ‘Kendi kendimizi kandırmanın alemi yok. Bu iş gerçekten çok ciddidir. Kendimizi izole etmek, korumak ve kurallara uymak zorundayız’ dedi.

Aşı konusunda ise Tatar, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği’nden de aşıların gelmeye devam edeceğine dikkati çekerek, Avrupa Birliği’nin ilgili konudaki direktörünün Kıbrıs’a geleceğini ve kendisine aşı taleplerini ileteceklerini söyledi.

Başbakan olduğu dönemde sağlık altyapısına yatırımlar yapıldığını anımsatan Tatar, ‘Sistem ayaktadır. Tedbirler alınmıştır bu saatten sonra bu iş insanlarımıza kalmıştır, aşılamanın tamamlanmasının ardından da dışa açılım başlayabilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm sektörünün pandemiden en fazla etkilenen sektör olduğunu ancak pandeminin atlatılmasıyla KKTC’nin bir cazibe merkezi haline geleceği görüşünü de ifade etti.

Maraş konusunda ise Tatar, Maraş’ın şimdiden bir destinasyon haline geldiğini söyleyerek ‘Biz kamu alanlarını açtık. Özel mülkiyete daha el atılmadı. Onun altyapı çalışmaları devam ediyor. BM ve diğer yetkililere de söylediğimiz biz burayı insan haklarına saygılı şekilde ve hukuka uygun olarak açmak istiyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs konusundaki soruları da yanıtlarken, Kıbrıs konusunun yıllardan beridir devam eden bir süreç olduğuna dikkati çekerek bugün gerçeğe bakıldığında Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin 1963’de devletin dışına itildikten sonra kendi devletinin çatısı altında kendi kendini yönetmeye devam ettiğini belirten Tatar ‘BM’nin iki bölgeli federal bir anlaşma çerçevesinde bu süreçler götürüldü. Bizler de o süreçleri bir zorlama ile götürdük’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının hedefinin federasyonu kullanarak egemenliğini yavaş yavaş Kuzeye de yaymak olduğunu, bunun da Rum yetkililerinin değişmez açıklamalarından anlaşıldığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süreci Türkiye ile birlikte sürdürdüğünü ve artık eski müzakere sisteminin sürdürülmemesi konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Tatar, üzerinde durulan şartın egemen eşit yanyana yaşayan iki ayrı devlet modeli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıs Türk tarafının şartlarını bile bile toplantılara davet ettiğini, Türk tarafının toplantıda kendilerine ne söyleyeceğini çok iyi tahmin ettiğini ancak hala daha BM parametreleri üzerinden açıklamalar yaptıklarını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs Kuzeyi bizimdir, burada bir halk vardır, demokratik seçimlerle, yasalarla yönetilen bir Devlete sahibiz, her türlü Devlet özelliğini taşıyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadadır, dahası arkamızda büyük Türkiye Cumhuriyeti vardır, biz gidip de Ruma yama olmayız” dedi.