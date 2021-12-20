Tatar: “BRTK, 58 yıldır halkımızın ve Kıbrıs Türk mücahidinin sesi oldu”

CUMHURBAŞKANI TATAR BRTK MÜDÜRÜ ÖZKURT’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK), 58 yıldır halkın ve Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK’nın 58. kuruluş yıl dönümü nedeniyle BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 25 Aralık 1963’te kurulan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, 58 yıldır halkın ve Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olduğunu kaydetti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişen olayları, saatinde ve doğru bir şekilde, ülkeye ve dünyaya aktardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte haberlerin insanlara daha hızlı ulaştığını belirtti.

“MÜCADELE YILLARINDA, ADA GENELİNDE HABERLEŞMEYİ SAĞLAYARAK KIBRIS TÜRKÜ’NE BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNANLAR HER DAİM HATIRLANACAK”



Bayrak Radyosu’nun, ilk olarak Kıbrıs Türk mücahidinin sesi adıyla yayına başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin emeğinin unutulmayacağını ve mücadele yıllarında, ada genelinde haberleşmeyi sağlayarak, Kıbrıs Türkü’ne büyük hizmetlerde bulunanların her daim hatırlanacağını vurguladı.Bu uğurda emek harcayan ve bugün hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çalışmalarını takdir ediyorum. Bu kurumda çok emek veren değerli kardeşlerimiz vardır. Kantara ile Selvili Tepe’de gece gündüz, yaz kış demeden görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren teknik personeli de tebrik ederim. Diğer özel televizyon kanallarının da açılmasına öncü olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58. kuruluş yıl dönümünü kutlar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”ÖZKURTBRTK Müdürü Meryem Özkurt da, Bayrak Radyosu’nun 58 yıldır yayın hayatına devam ettiğini, haberlerin doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştığını belirtti.Pandemi döneminde okulların kapanmasıyla BRT 2’yi eğitim kanalına çevirdiklerini ifade eden Özkurt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve kendisini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.